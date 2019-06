Kézilabdaedzésen is megleptük Barnit

Másodszor is sikerült meglepnünk Kalmár Barnabást, ezzel a harmadik születésnapi kívánsága is teljesült.

Az unokáját egyedül nevelő nagymama levele alapján találtunk rá Kalmár Barnabásra. Marika elmesélte, hogy a közelmúltban volt a kisfiú születésnapja, és három kívánsága közül ő csak az egyiket tudta teljesíteni – elvitte a Haladás korosztályos csapatába kézilabdázni. Mi pedig megpróbáltunk segíteni neki. A múlt heti számunkban már szerepelt a régésznek készülő, negyedik osztályos Barnabás – akinek óriási élményt jelentett, hogy találkozhatott és „szakmázhatott” Ilon Gábor régésszel. A másik nagy álma az volt a kézilabda-rajongó Barninak, hogy találkozhasson a Veszprém csapatának kapusával, Mikler Rolanddal – hiszen ő is a kapusposzttal szimpatizál.

A szezon legfontosabb kihívásai előtt – közben meg is szerezte a bajnoki címet a Veszprém a Szeged ellenében, a hétvégén pedig a Bajnokok Ligája négyes döntője következik – a személyes találkozást nem lehetett tető alá hozni. Viszont érkezett Veszprémből egy küldemény, amit Barni a saját edzése elején, csapattársai körében vehetett át: Mikler Rolandtól egy dedikált fotó és egy videoüzenet, amelyben a klasszis gratulál Barninak a születésnapjára, és kitartásra buzdítja a kézilabdapályán is. Ez is nagy meglepetés volt.