Kézilabdások ismerkedtek a szinte kulcsrakész arénával Sárváron

A szinte kulcsrakész Sárvár Arénában elsőként a Kinizsi SE női kézilabda-szakosztályának csapatai tettek ismerkedő látogatást. Ugyanis november 30-án az NB II.-es csapat már a csarnokban játszik megyei rangadót a Bük csapata ellen.

Jól sikerült a háztűznéző, amelyre a fiatal játékosokat szüleik is elkísérték birtokba venni a lelátót. A küzdőtér mellett az aréna többi része is készen áll már. A Kabos László Filmszínházban technikai munkálatok vannak hátra, és a parkoló is megnyílt az érkezők előtt.

Nemcsak háztűznézőbe érkezett a szakosztály, hanem az első ismerkedés mellett csapatfotózás is volt a sárvári fotóklub segítségével. Jó házigazdaként a pályával való ismerkedésen részt vett Kondora István polgármester, aki ez alkalommal is csarnokbejárást tartott az érdeklődőknek.

– A többfunkciós komplexum működtetése összetett feladat lesz. A csarnok, a mozi, a büfé és a piac üzemeltetése összehangolt munkát igényel majd. Ehhez előreláthatóan több hónap szükséges – hangsúlyozta Kondora István. A nettó 3,4 milliárd forintból megépült impozáns épület a legmodernebb, 3D-s technikával felszerelt moziteremmel, edzőtermekkel, minősített kézi- és kosárlabda-mérkőzések megtartására is alkalmas pályákkal rendelkezik. A későbbiekben fejeződik be a tekepálya építése, ahol a város NB I.-es csapata játszhat majd. – Rangos személyiség meghívásával szeretné a város megnyitni majd a Sárvár Arénát – tette hozzá a polgármester.

– Örömmel vettük birtokba a csarnokot, az első benyomások fantasztikusak. A csapatunk jól szerepel, dobogós helyen áll a bajnokságban. Azonban a lelátó megtöltése még a topegyüttesek számára is komoly feladat. A november 30-ai mérkőzésünkre belépőjegy nélkül lehet jönni az arénába, szeretnénk, hogy minél többen legyenek új otthonunkban a nyitómeccsen – mondta Csonka László szakosztályvezető.