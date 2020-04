Ki húst, ki számítógépet adott, ki frizurát ajánl a nehéz helyzetben a vasi faluban

Három adakozó magánember mutat példát a határszéli kis faluban jótékonyságból. Csercsics Zoltán egy szürkemarha húsát ajánlotta fel, Száraz Ádám számítógépet adott, Subsits Viktória felajánlása, hogy ingyen készít az egészségügyi dolgozóknak frizurát.

Csercsics Zoltán mezőgazdasággal foglalkozik, a földből él, hobbiból tart őshonos magyar fajta szürkemarhát, jelenleg kilenc felnőtt állata van és három borjú. Szereti a szürkemarhákat, mert tisztelettudók, tekintélyesek, büszkék, nemes állatnak tartja őket.

– A húsa finom, omlós, édesanyám pörköltnek és hagymás rostélyosnak készíti el, olyan puha, hogy kés sem kell hozzá, villával lehet vágni – meséli Csercsics Zoltán a marhahúsról, aki azt gondolta ki, hogy ezeket a finom falatokat osztja meg idősekkel és rászorulókkal. Vágópontot keresett, a kemenesmagasi vágóhíd vállalta; ingyen szállította a marhát a megye másik végéből Nardáról, Lábas Sándor barátja kifizette a vágást, majd elvitték az ízletes húst a sárvári népjóléti központhoz, ott osztották szét nyolcvan családnak.

Csercsics Zoltán azt mondja, a faluban mások is tettek már felajánlásokat, onnan jött az ötlet, hogy adakozzon, reméli, hogy sikerül együtt megmutatniuk, hogy a legkülönbözőbb módokon lehet támogatást nyújtani. Megkerestük azokat, akikről beszélt. Száraz Ádám Ausztriában dolgozik heti ingázó burkolóként, egy asztali számítógépet adományozott a Digitális Batman csoporton keresztül a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központnak.

Azt mondja, jó érzés volt odaadni, mert nála csak porosodott, így meg használhatják a gyerekek az online tanuláshoz. Subsits Viktória fodrász a jelenlegi helyzetben a vendégeinek nyolcvan százalékát vesztette el azzal, hogy Ausztriából most nem jönnek hozzá. Óriási a bevételkiesés, mégis adakozik: ingyenes hajfestést, -vágást ajánlott fel egészségügyi dolgozóknak. A neves fodrász, Hajas László által indított Szépítsd a dokit! országos mozgalomhoz kapcsolódott, de ő nemcsak orvosok frizurájának elkészítését vállalja, hanem bárkiét, aki az egészségügyben dolgozik.

Ezenkívül a nemrég nyitott kávézójának a profilját is átalakította. Azért hozta létre, hogy az embereknek legyen egy olyan kulturált találkozási pontja, ahova anyukák is jöhetnek kávézni, sütizni, fagyizni gyerekekkel, de a járvány közbeszólt, most a kávézó nem tud közösségi helyként funkcionálni, ezért „ellátópont” lett belőle. Viktória pékárut szerez be – továbbgondolva az Etesd a dokit! mozgalmat –, és kérésre házhoz is szállít, mert szeretne segíteni az időseknek, akik ki sem tudnak mozdulni. A kávézó udvarán pedig lehetővé teszi, hogy a környék kistermelői eladhassák a friss terményeiket. A szülei friss tojást árusítanak, az anyósáék palántákat, mézeladásról tárgyalnak egy méhésszel, aki házi kovászos kenyeret is fog hozni.