Bosszúság! Galambürülék okoz gondot a szombathelyi társasházban

Olvasónk, Lupi Pasini Fehér Erika szerint szomszédai két hónapja azzal keserítik meg életét, hogy terasza előtt etetik a madarakat. Az így keletkezett és fel nem takarított madárürülék pedig a melegben veszélyezteti az ott élők egészségét.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

Lupi Pasini Fehér Erika elkeseredve kereste meg lapunkat problémájával. Elmondta, az övékén kívül két olyan lakás van, amelyben napközben is otthon vannak a lakók, ezért biztosan tudja, kik a kellemetlenségek okozói. Mint mondja, többször felkereste őket kérésével, hogy a kánikulában már ne etessék a madarakat, de a helyzet csak egyre rosszabb lett. Ekkor vette fel a kapcsolatot a társasházat üzemeltető lakásszövetkezet vezetőjével. Nála nem járt sikerrel, azt követően fordult a VMKH Nép­egészségügyi Főosztályához, akik megígérték neki, személyesen járnak utána az esetnek.

Lapunk is megkereste a társasházat üzemeltető Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet elnökét, dr. Horváth Józsefet, aki hangsúlyozta, több alkalommal is felhívta a lakástulajdonosok figyelmét arra, hogy tilos a madarak etetése – ezt a társasházban tett látogatásunkkor több kihelyezett felhívás is bizonyította. A tiltás oka, hogy az etetéssel a lakások teraszaihoz, ablakpárkányaihoz szoktatják nemcsak a sokak számára kedves énekesmadarakat, de a galambokat is. Ezzel pedig veszélyeztetik a saját maguk, valamint mások egészségét is, ugyanis a galamb­ürülék fertőzéseket okozhat.

– A közösségi együttélés alapvető szabályainak, illetve a higiéniás szabályoknak a betartását mulasztja el az a lakó, aki szomszédai nyugalmát ilyen módon tartósan zavarja – magyarázza az elnök. Hozzáteszi, alapvetően a lakó felelőssége lenne, hogy az általa felügyelt állat piszkát eltakarítsa. Amennyiben ő nem teszi meg, az illetékes takarító feladatkörébe is beletartozik, hogy ha ilyet lát a lakóház közvetlen környezetében, ő tisztítsa el azt. Az elnök megbízta a ház takarítóját, hogy az ürüléket fertőtlenítőszerrel távolítsa el a felületről – Lupi Pasini Fehér Erika beszámolója szerint ő ezt mindmáig nem tette meg.

– Amennyiben a felszólításnak senki nem tesz eleget, úgy a sértett lakó birtokvédelmet kérhet az eredeti állapot helyreállításának céljából. Emellett mi is tervezzük egy olyan határozat megalkotását, amelyben megtiltják a galambok etetését a társasházak környékén – mondja dr. Horváth József. Ugyanis jelenleg erre vonatkozóan nincs szabályozás, az egyes lépcsőházak csupán a házirendbe foglalhatják bele a tiltást. Az elnök azt is elmondta, hogy az üres lakások tulajdonosait arra kérték, hálóval akadályozzák meg, hogy a madarak berepülhessenek a nem használt erkélyekre – ez azonban nem gátolja meg a galambokat abban, hogy az erkélykorláton gyülekezve várják az eleséget.

Kérdéseinkkel megkerestük a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát is. – A galambok szerepe egyes fertőző betegségek terjesztésében nem zárható ki. A kórokozók hordozásával fertőző betegséget terjeszthetnek, amelyek az embert, illetve a házi- és a kedvtelésből tartott állatokat veszélyeztetik. A nagy mennyiségű ürülék portartalmának belégzése – részben allergizáló tulajdonsága, részben esetleges kórokozó-­tartalma miatt – veszélyes lehet, ezért eltávolítását mindig védőöltözetben és légzésvédőben kell végezni. A por alakú guanót még eltávolítás előtt célszerű megnedvesíteni (pl. fertőtlenítőoldattal vagy vízzel). Az egészségügyről szóló törvény kimondja, hogy a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból ká­ros, miniszteri rendeletben meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról és a madarak távol tartásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője gondoskodik. Ha a madarak a közös osztatlan tulajdonú társasházi tulajdonban lévő teraszt szennyezik, akkor annak eltakarítása a társasház feladata. Ezt célszerű a házirendben is szabályozni – közölték.