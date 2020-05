Kialakult a felvételi sorrend a középiskolákban

Jórészt lezajlott a felvételi eljárás a megye középiskoláiban. A felvett tanulók létszáma már csak kis mértékben változhat a fellebbezések, illetve a rendkívüli felvételi eljárás eredményeinek függvényében.

A Premontrei Gimnázium öt osztályába 161 gyermeket vettek fel, már ki is értesítették a szülőket – tájékoztatott Véghné Busics Hilda igazgató. A felvétel alapját az általános iskolából hozott eredmények jelentették, úgy, hogy a tíz tantárgy közül az idegen nyelv, a matematika és az informatika osztályzatokat hármas szorzóval vették figyelembe az összpontszám kiszámításakor. A létszám már nagyjából véglegesnek tekinthető, mert a fellebbezési eljárások is lezárultak már. A beiratkozás június 22-én lesz a díszteremben, osztályonkénti időintervallumokban.

A Bolyaiba két tagozatra lehetett központi felvételi írásával bejutni. A negyedik osztályos diákok a nyolcosztályos gimnáziumi képzésbe kérhették felvételüket. Ebbe a képzési típusba az iskolát itt kezdett diákoknak és a „külsősöknek” egyaránt felvételizniük kellett, az előbbiek száma körülbelül kétszerese volt az utóbbiakénak. Két osztályban harminc-harminc sikeres diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.

A négy osztályos gimnáziumban humán, természettudományos és matematikai specializációra lehetett jelentkezni, az első kettő esetében a felvételi dolgozat megírása mellé szóbeli meghallgatás is párosult. Papp Tibor igazgató elmondta, hogy ez iránt a képzés iránt rendkívül nagy az érdeklődés, elsődlegesen a más általános iskolákban végző diákok részéről. Az osztály várhatóan 30-36 fő közötti létszámmal indul. A felvételi eljárás véglegesen még nem zárult le, mert május 8-ig lehetett benyújtani a fellebbezéseket, és mivel ezeknek ügyében az ELTE rektora dönt, az elbírálás május végéig is eltarthat.

A Kanizsai Dorottya Gimnázium A, B, és C osztályába az általánosból hozott pontok alapján alakult ki a bejutási sorrend. A K jelű két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek központi felvételit kellett írniuk. A kilencedikeseknek mintegy fele vidékről érkezik az iskolába. Az osztályok átlagosan 34-es létszámmal indulnak – tájékoztatott Merklin Ferenc igazgató.

Hozzátette: évről évre több és jobb tanulmányi eredményű diák jelentkezik, van miből válogatni. A fellebbezési eljárás a héten még zajlik. A beiratkozás módjáról a központi előírások függvényében döntenek majd. Elektronikus beiratkozásra is lehetőség van, ez esetben más módon kell megoldani a csoportbeosztáshoz szükséges nyelvi szintfelmérést, amit a beiratkozáskor szoktak elvégezni.

A szakképző iskolákba történő felvételi eljárásról Rettegi Attila, a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója tájékoztatott. Eszerint rendes felvételi eljárás keretében 13 iskolába 897 új tanulót vesznek fel a jövő tanévre. Ez a szám a rendkívüli felvételi eljárás során még tovább nő. Nőtt az érdeklődés a szakképző iskolák iránt, a beiskolázás eredményesebb a tavalyihoz képest.

A szabad férőhelyeket meghirdetik a rendkívüli felvételi eljárás keretében is

Száz százalékos a beiskolázás a Gépipari, a Horváth Boldizsár, a Kereskedelmi és a Savaria iskolában, a sárvári Tinódi Gimnázium és Szakképző Iskolában, és szépen javult az Oladi Szakgimnázium eredményessége is. A többi iskolában a tavalyihoz hasonlóan alakultak a számok vagy enyhe javulás figyelhető meg.

Az iskolák a felvételről általában a tanulmányi eredmény alapján döntenek, de a legtöbb intézményben felvételi beszélgetést is tartanak, hogy közelebbről is megismerjék a tanulók elképzeléseit, a választott szakmára vagy képzésre való rátermettségüket.

A hiányszakmákat illetően a főigazgató elmondta:

-Vannak olyan szakmák több ágazatban is, amire rendkívül nagy a kereslet, és a munkaerőpiaci igények alapján mi is több tanulót vennénk fel. A tanulók, szülők érdeklődése azonban nem mindig találkozik a helyi gazdaság szükségleteivel. Leginkább a gépészet, az építőipar és a könnyűipar területén lenne szükség a jelenleginél nagyobb számban szakmát tanuló fiatalokra. A térség nagyvállalatai azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy az új szakmajegyzék által bevezetett ipari szervíztechnikus szakmát hirdessük meg, mert szükség lenne ilyen szakemberekre. Örömmel mondhatom, hogy a szombathelyi Gépipariban és a szentgotthárdi III. Béla Szakgimnázium és Szakképző Iskolában egyaránt be tud indulni a képzés.