Kiállítás nyílt Tóth Imre nyolcvanadik születésnapja alkalmából Szombathelyen

Rengeteg ember érkezett pénteken kora este a Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti előadótermébe, hogy Tóth Imrét köszöntsék 80. születésnapján.

A kiállításmegnyitón, ahol csaknem negyven fotográfiát állítottak ki, Benkő Sándor MÚOSZ-nagydíjas fotóriporter, Szalainé Bodor Edit, a könyvtár igazgatóhelyettese és külön kérésre Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát szavait tolmácsolva

dr. Andor Ferenc, a Szombathelyi Bencés Diákszövetség elnöke köszöntötte a fotóst a kerek évforduló alkalmából.

Tóth Imre neve szinte mindenkinek ismerősen cseng, ha máshonnan nem, akkor talán abból az időből, mikor még naponta jelent meg neve a Vas Népében. Gazdag, ­sokoldalú életpályájának bemutatása nem egyszerű, ahogy élete sem volt az. A kor, amelyben fiatal volt, életútját, pályáját is meghatározta, így, ha a dolgok másképp történtek volna, a ma sokak által ismert fotós talán az erdőt járná erdőmérnökként, vagy más, fiatalkori álmát élné.

Ismertségét, mások iránta érzett barátságát, szeretetét mi sem mutatja jobban, mint hogy a megnyitóra rengetegen érkeztek, főként az idősebb korosztályból, de fiatalokkal is találkozhattunk. A megjelenteket és a fotóst elsőként Szalainé Bodor Edit köszöntötte, magától az ünnepelttől idézett egy 1985-ös Kisiparos Újságban megjelent nyilatkozatból. Megemlítette az ünnep kettősségét is, hiszen a születésnapi megnyitó mellett tegnap kezdődött a 91. Ünnepi Könyvhét.

Az igazgatóhelyettes után Benkő Sándor beszélt arról, fotósként pontosan tudja, milyen nehéz szakma is ez, hiszen míg írni bármiről lehet utólag is, addig a fotósnak el kell kapnia a pillanatot, vagy soha vissza nem térő alkalmat szalaszt el. Szólt az ünnepelt szakmai kiválóságáról, életútjáról is, és kiemelte, Tóth Imre életét munkabírás, a szakma iránti tisztelet és alázat jellemezte. Elmondta azt is, hogy míg sokan kételkednek a fotográfia művészi létjogosultságában, addig a 80 éves fotós munkássága erre mindenképpen rácáfol.

Utolsóként dr. Andor Ferenc, a Szombathelyi Bencés Diákszövetség elnöke szólalt fel, az ünnepelt régi barátjaként, és ajándékként Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, régi diáktársuk köszöntő szavait hozta el.

Az ünnepelt kérdésünkre, mit üzenne a jelen és jövő fotósainak, azt válaszolta, keressék a témát és vegyék észre a pillanatot, hiszen ott kell lenni, hogy megörökíthessék.