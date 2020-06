Kicsik és nagyok is szárnyaltak Szombathely felett

Gyönyörű idővel ajándékoztak meg minket a fentiek a hétvége első napján. Alkalmasabb idő nem is lehetett volna arra, hogy a hosszú bezártság után átéljük azt az érzést, amire most talán minden eddiginél jobban vágyunk: ez pedig nem más, mint a szabadság. Ezt pedig mi mással élhetnénk át jobban, mint egy jó kis repüléssel!

Már a reptér felé vezető úton tábla jelzi: jó helyen jár az, aki a légi legendákat jött megcsodálni.

A Legendák a levegőben programsorozat ezúttal Szombathelyre látogatott és itt is maradt egész hétvégére: szombaton reggel tíztől egészen sötétedésig várják a sétarepülésre, műrepülésre, élményrepülésre a kíváncsi szemeket. Már szombat délelőtt is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, melyre még vasárnap is ki lehet látogatni.

Főleg kisgyermekes családok nézegették szombaton a gépmadarakat. Azonban az idősebb korosztályból még bátor jelentkező is akadt: Iszak Pálné férje lepte meg egy repüléssel, nem is tudta hogy hova jönnek, de nagyon boldog volt, hogy Bolla Szabolcs pilótával a város fölé emelkedhetett. Folyamatosan érkeztek a nézelődők, a sétarepülésnél kész sor alakult ki, de nem volt ez máshogy a földön várakozó repülők esetében sem: több percet is váratott az, aki fotóval meg szerette volna örökíteni, hogy a repülős hétvégén járt.

Megszokott jelenség ez a repülő napok során: a kis Adél és Lackó szüleikkel legutóbb is kijöttek, de akkor nem kerültek sorra. Idén szemfülesebbek voltak és korán érkeztek hogy biztosan a fellegekbe emelkedjenek. Móni, Laci és a gyerekek nagyon jól érezték magukat odafent.

Úgy tapasztaltuk, hogy a legtöbb látogató a sétarepülést vállalta be, ám egy sokkal izgalmasabb lehetőség is állt az adrenalinfüggők előtt: egy igazi vadászpilóta mögött ülve hagyhatták a földön gondjaikat és átadhatták magukat a repülés élményének.