Kicsit megint tisztább a Parkerdő

A fiatalok példát kívánnak mutatni szemétszedő akciójukkal, amit a jövőben újabbak követnek majd.

Önkéntes parkerdei szemétszedést hirdetett 17 órára kedden az EKT Közösség. A meghirdetett időpont előtt lecsapó zápor nem hozta meg a kedvet a szemétszedéshez, de a szervezők, három lelkes fiatal így is gumikesztyűt húzott és zsákot ragadott. Velük tartottunk mi is, és így megtudtuk, mi is az az EKT Közösség. Az EKT egy mozaikszó, amelyben az E egészségügyet, a K környezetvédelmet, míg a T tanítást jelenti.

– Egyelőre közösségként működünk, de szeretnénk egyesületté válni – mesélte Gayer Ervin.

A mostani parkerdei szemétszedés az első akciójuk, amit a tervek szerint sok hasonló követ majd. Havonta akár négyszer is szednének szemetet, mivel fontos nekik Szombathely, és azt szeretnék, ha még szebb lenne.