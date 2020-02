Kiderítettük, mit hagynak el a vasiak a buszokon és vonatokon!

A MÁV február 11-i közleménye szerint másfélszeresére nőtt a vonatokon elhagyott tárgyak száma 2018-hoz képest: míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak, amelyek közül minden második visszakerült a tulajdonosához.

Az egész országot lefedő adatbázisban szerepelnek például táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhanemű, műszaki cikkek (laptop, telefon), de akadnak hangszerek (gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközök (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, íjfelszerelés) de jegygyűrű, babakocsi, műláb, szintező állvány is. A tavaly év végi ünnepi időszakban több adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme és egy mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé, de találtak már javítás alatt álló érettségi dolgozatot, doktori disszertációt és szakdolgozatot is – írta MÁV.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint az utasok általában táskákat, igazolványokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, diákigazolvány, stb.), szemüvegeket, ruhaneműket (például sapka, sál, kesztyű) hagynak el, de nagyobb értékű mobiltelefonokat is gyakran felejtenek a járatok fedélzetén és autóbusz-állomásokon. Az elhagyott tárgyak palettája tavaly tovább bővült a társaságnál, a legextrémebbek a hűtőszekrény és a televízió.

A fent említett lista felkeltette az érdeklődésünket és kíváncsiak lettünk arra, hogy vajon a Vas megyeiek milyen tárgyakat hagynak fent a vonaton és a buszon az elmúlt évben.

Kérdésünkkel a GYSEV Zrt.-t és a Volánbusz Zrt.-t kerestük meg.

Mi maradt a buszon?

Vas megyére vonatkozóan az utasok 2019-ben jellemzően a helyközi járatokon hagyták el értékeiket, a legtöbbet Szombathelyen. A legnagyobb összeg, amit utasok a járat fedélzetén és az autóbusz-állomásokon felejtettek 25.000 forint. A legértékesebb egy iPhone mobiltelefon, a legnagyobb méretű tárgy pedig egy babakocsi volt.

Tavaly körülbelül 50 darab mobiltelefont találtak a cég kollégái.

Abban az esetben, ha valaki elhagy egy tárgyat és a becsületes megtaláló leadja a buszsofőrnek, vagy a buszsofőr, esetleg a takarítószemélyzet találja meg, akkor leadásra kerül a nagyobb jegypénztáraknál. Ha a tulajdonosnak rövid időn belül feltűnik a hiány, akkor a szükséges azonosítást követően közvetlenül a járművezetőtől is visszakaphatja tulajdonát. A járatokon elhagyott és át nem vett tárgyakat, valamint az autóbusz-állomásokon talált értékeket nyilvántartásba veszik. Amennyiben a tulajdonos elérhetősége megállapítható, a kapcsolatfelvételt követően tulajdonát visszaszolgáltatják részére.

Ha pedig később veszi észre valaki, hogy a buszon felejtett valamit, akkor érdeklődjön az autóbusz-állomásokon személyesen illetve a honlapon közzétett elérhetőségeken.

Fontos tudni, hogy a talált tárgyakat a társaság 3 hónapig őrzi meg!

Ajjaj, ezt bizony elvitte a vonat!

A társaság arról informálta szerkesztőségünket, hogy a GYSEV Zrt.-nél is előfordul, hogy az utasok különböző tárgyakat, eszközöket felejtenek a vonatokon. Szombathelyen hetente átlagosan tíz és húsz közötti esetet regisztrálnak a cég kollégái.

A GYSEV Zrt. egy számítógépes adatbázist is üzemeltet, amelyre a vasúttársaság munkatársai feltöltik a talált tárgyakat. Ennek köszönhetően több helyszínen is lehet érdeklődni az elhagyott értékek után: ha például egy utas Körmenden veszíti el az esernyőjét, arra Szombathelyen is rá tudnak keresni.

A szezonális tárgyaknak is megvan a maga ideje.

Leggyakrabban esős időben esernyőt, téli időszakban sálat, kesztyűt, sapkát, ősszel és tavasszal sokszor kabátot felejtenek a vonatokon. Tipikus talált tárgy a nyári időszakban a napszemüveg, emellett nagyon sok telefontöltőt hagynak el az utasok. Olyan is előfordult, hogy telefont, táblagépet, laptopot, kerékpárt, mankót, vagy ruhával teli bőröndöt felejtettek a vonat fedélzetén. Ha pénztárcát, vagy irattárolót hagynak el, és abban szerepel személyes adat, könnyebb dolga a van a vasúttársaságnak, hiszen egyértelműen be lehet azonosítani a tulajdonost.

Vas megyében három helyszínen: Szombathelyen, Körmenden és Szentgotthárdon van olyan tároló helyiség, ahol a talált tárgyakat megőrzi a vasúttársaság. Az elveszített tárgyak visszakérésére három hónap áll az utasok rendelkezésére, ezt követően azokat leselejtezik. Élelmiszer és egyéb, romlandó áruk megőrzésére nincs lehetőség.