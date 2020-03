Kígyózó sorok a gyógyszertárak előtt Szombathelyen

Tegnap már Szombathelyen is számos gyógyszertár előtt sorok álltak – ennek nyilvánvaló oka nemcsak az, hogy szerették volna kiváltani az orvosságukat az emberek, hanem az is, hogy az OGYÉI előírása szerint a patikán kívül kellett a sorukra várni a betegeknek.

Sajnos, ezúttal is voltak olyan emberek, akik nem egészen értették meg, hogy miről van szó, és fegyelmezett sorban állás helyett próbálták valamilyen „trükkel” elszabotálni az előírtnak megfelelő viselkedést. Szerencsére a többség megértette, hogy az intézkedés a járvány elterjedésének megelőzése érdekében történik. A patikák kivétel nélkül átlagon felül teljesítettek tegnap, a gyógyszerészek igyekeztek állni a gyógyszerüket hosszabb időre is kiváltók rohamát.

Így volt ez a Gondviselés Gyógyszertárban is, melynek vezetője, dr. Dudus Balázs azt kérte szerkesztőségünktől: hívjuk fel az olvasók figyelmét, hogy a hétvégi ügyeletet ne terheljék ezekkel az előrelátást szolgáló beszerzésekkel. Szívesen állnak továbbra is a lakosság rendelkezésére, minden kollégát készenlétben tartanak a megnövekedett igény kielégítésére, mind a gyógyszer-utánpótlás beszerzése, mind a vevők kiszolgálása tekintetében, a hétvégi ügyeletet azonban, kérik, hagyjuk meg az igazán akut esetek ellátására és kiszolgálására.

Dr. Binó Györgyné, a gyógyszerész kamara megyei elnöke arról is tájékoztatott, hogy a szájmaszk és a kézfertőtlenítő, ha akadozik is az ellátás, hosszú távon nem hiánycikk, az utóbbit például náluk, a Rókus Gyógyszertárban helyben is el tudják készíteni. Az egyszerű, egyszer használatos szájmaszk nagykereskedelmi ára sajnos a fertőzésveszély megjelenése óta már a többszörösére emelkedett, ezért a patika is kénytelen az áremelkedést érvényesíteni a vevők felé. Több szemfüles gyártó pedig ráállt a vászonból készített szájmaszk gyártására, ami, bár borsosabb az ára, enyhített a készlet-hiányon. A napokban már ezeket is kapni lehet több gyógyszertárban, és bár az áruk az ezer forintot is meghaladhatja, használat után mosással és vasalással újra fertőtleníthetők.