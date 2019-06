Kihívás, harc, küzdelem – a nemzetközi megmérettetésnek Bük ad otthont

Pénteken és szombaton Bükön versenyeznek Európa legerősebb tűzoltói. Vas megyéből tizenöten vállalkoznak idén a Toughest Fire­fighter Alive-ra, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi megméretésre.

Az erőnlét mellett a szerencse is számít a sorsolásnál – mondta Fehér Ádám tűzoltó őrmester a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról. Ő az egyik Vas megyei induló, az idei a második TFA-megméretése. Tavaly peches volt, hiszen nagyon sokat kellett várnia, délután került sorra, így hozta a sorsolás. Idén az 55-ös sorszámot kapta, már délelőtt versenyezni fog, ennek nagyon örül. – Van miben fejlődnöm, de idén megpróbálom kiküszöbölni a csorbát – tekintett vissza a tavalyi szereplésére és előre az idei várakozásaihoz. Azt mondta, edzett, amennyit lehet, szolgálaton kívül, szabadidőben. És hogy hogyan sikerült a felkészülés? – Most olyan 95 százalékos, péntekre talán meglesz a száz – summázta Ádám, és visszatért a bábuhoz, illetve babához. Tegnap csak a fotó kedvéért mutatott ízelítőt a versenyfeladatokból. Az első versenynapon az úgynevezett Firefighter Combat Challenge

feladatot kell teljesíteniük, a feladatsor egyik záró része, hogy a 80 kilogrammos babát fel kell emelni és húzni egy megadott szakaszon. Izzasztó lesz, az biztos, és ehhez az időjárás is hozzájárul majd.

– Itt voltak már a felszerelések, könnyebb dolgunk volt, tudtunk készülni – ezt már Kurucz Csaba tűzoltó őrmester mondta, aki a harmadik TFA-versenyére készül. – Szabadidőből elég sokat elvesz, mert próbáljuk úgy időzíteni, hogy mindenkinek alkalmas legyen, ez pedig általában nem szolgálati napra esik, hanem szabadnapon gyűlünk össze gyakorolni. Energiát? Inkább lemondásokat a szabadidős programokról – válaszolta a felkészülést firtató kérdésre. Az első TFA-versenyén a legjobb harminc közé került, erre most is büszke. Kevésbé sikerült a tavalyi szereplés, idén viszont könnyebb volt edzőpartnert találni, mert többen jelentkeztek. Csaba szeretne az első ötvenben végezni a hétvégén.

A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról még Horváth Attila tűzoltó zászlós és Horváth Sándor tűzoltó főtörzsőrmester versenyez, és a 15 vasi induló között két hölgy is lesz: Kádárné Beke Gabriella a csepregi, Máté Kata, a csényei önkéntes tűzoltóktól. Összesen 161 erős tűzoltó küzd majd Bükön, szombat délutánra derül ki, hogy ki a legerősebb.