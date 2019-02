Kikerültek a behajtani tilos táblák a kőszegi Jurisich gimnáziummal szemben a Hunyadi útra

Azt remélik, könnyebben közlekednek majd az ott lakók, akiktől pedig azt kéri az önkormányzat, ne hagyják autóikat az iskola előtt.

Az ott lakók és a garázstulajdonosok a kivételek, ők hajthatnak már csak be a Hunyadi út páratlan oldalán a társasházak és garázsok felé a Jurisich gimnáziummal szemben, ugyanis behajtani tilos tábla került a területre. Februártól érvényes a tilalom. Az ok az, hogy évek óta egyre többen parkoltak a Jurisich gimnáziummal szemben, hiszen egyre többen használnak autót, igaz ez az iskola diákjaira és pedagógusaira is. Ez már a végső lépés volt a terület parkolási gondjainak rendezésében, hiszen tavaly új parkolóhelyeket alakítottak ki a kollégium épülete alatt, oda csak a gimnázium diákjai és tanárai tehetik járműveiket.

A Hunyadi úton lakóktól és garázstulajdonosoktól azt kérik, használják az eddig jórészt elfoglalt területet, éljenek a behajtási lehetőségükkel, vagyis ne a gimnázium előtt parkoljanak, ne ott tegyék le járműveiket.

A környéken még a temető mögött, a Temető utca felől megközelíthető megállási lehetőséget javasolja az önkormányzat a gimnáziumhoz érkezőknek, már csak azért is, mert néhány hete felújították a Szent Imre herceg utca burkolatát.

Kiemelt képünk illusztráció