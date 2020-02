Kilenc bárányt rabolt el a szombathelyi Múzeumfaluból egy aranysakál

Január közepe óta aranysakál tartja rettegésben a múzeum­falu állatait. Három nap alatt hét, később további két bárányt zsákmányolt a Vasi Skanzen rackanyájából. A vadásztársaság nem vállalta a kilövést.

Megszoktuk, hogy mire a szombathelyi skanzen kinyit, minden évben új bárányokkal gyarapszik a kis rackanyáj. Ezzel sok gyereknek szereznek nagy örömet. Sajnos az idei tél kész horror volt a múzeumfalu állatai számára. Ugyanis aranysakál tizedeli a nyájat. Január közepe óta kilenc újszülött barit rabolt el.

Dr. Horváth Sándor osztályvezető muzeológustól, a Vasi Skanzen vezetőjétől megtudtuk, hogy nemrég az éjjeliőr nem mindennapi jelenetnek volt tanúja. Sári, a szamár mentette meg az egyik kisbárányt. A lábai közé bújt el, és a sakál hiába próbálkozott. A bárányok eltűnése után sikerült egyértelműen azonosítani a nádi farkast. A múzeum több biológus szakembere is látta a csikaszt. Legutóbb Herényből jelezték, hogy rákapott a kacsákra.

A károkozás után a múzeum hivatalosan megkereste az illetékes Aranypatak Vadásztársaságot, akik azonban nem vállalták a kilövést, a csapdázást javasolták. Megkeresték az intézményt fenntartó szombathelyi önkormányzatot is, de a rendőrségtől és a népegészségügyi hatóságtól is tájékozódtak. Egyelőre két csapdát helyeztek ki. Négy kisbárány élete múlik az akció sikerén. A terv az, hogy egy kuvaszt vagy egy komondort állítanak majd csatarendbe. Ám ez nem lesz könnyű feladat egy ilyen közintézmény esetében, tudtuk meg Horváth Sándortól.

Az aranysakál a 19. századig Magyarországon is gyakori ragadozó volt. Az 1940-es évekre Bulgária kivételével egész Európából kiirtották. Kipusztult állatként tartották számon vagy ötven évig. A hatvanas évektől kezdett újra terjedni Bulgária felől. A nyolcvanas évektől már Magyarország déli megyéiben is megjelent. Egyes térségekben tömegesnek tekinthető, ma már özönfajként tartjuk számon. Apró kisemlősöket, de újszülött vadmalacot, őzet és háziállatokat is szívesen zsákmányol, s a dögöt sem veti meg. Az emberre közvetlenül nem veszélyes.