Kilenc hawaii gitár és a tenger – Herényi Norbert álma, hogy szerzeményeit egyszer kiadhassa

Herényi Norbert nyolcadik éve játszik hawaii gitáron, ráadásul a hozzá tartozó zenét is maga szerzi. Most tart 400 dalnál, álma, hogy szerzeményeit egyszer kiadhassa.

A hawaii gitár hangja annyira különleges, hogy aki egyszer hallotta, valószínűleg soha nem felejti el. A baj csak az, hogy sehol nem hallani ezt a hangot, mivel a hawaii gitárt és a hawaii zenét egyáltalán nem ismerik Magyarországon. Pedig nem volt ez mindig így, amikor annak idején a Beatles és a Rolling Stones a csúcson volt, sőt talán már túl is jutott rajta, a hawaii zene is népszerűvé vált egy rövid időre a hetvenes évek Magyarországán, aztán amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt, mintha sosem létezett volna. Egy szombathelyi lakás falára is ekkoriban került egy hawaii gitár a falra díszként, hogy aztán jó harminc évig ott is maradjon, mígnem 2011. szeptember 29-én egy kéz leemelte a falról, és megszólaltatta. A kéz Herényi Norberté volt, a különleges hangszer pedig zenész édesapjáé.

– 12 évesen kaptam a szüleimtől egy három-négy akkordos mini billentyűs szintetizátort. Soha senki nem tanított zongorázni, hallás után magam tanultam meg a ritmusokat, hogy melyik akkord után melyik akkord jön. Volt, hogy meglévő dalokat próbáltam lejátszani, máskor fantáziából alkottam egy dallamot – mondja Norbi, aki azon kevesek közé tartozik, akik ma Magyarországon hawaii gitároznak.

A szintetizátort egy szerelmi csalódás miatt követte a hawaii gitár. Miután szakított menyasszonyával, ürességet érzett, így aztán a zenébe menekült. Norbi hagyományos gitáron nem tud játszani, de a hawaii gitár nem is hagyományos gitár. Bár van gitártest, vannak húrok és bundok is, a hangszer vízszintesen térdre fektetve, a húrok fémlemezzel történő leszorításával szólaltatható meg. Édesapja megmutatott neki pár fogást, a többi már magától jött.

– Nulláról kezdtem, sőt talán mínuszban is voltam, ha a jobb kezemre figyeltem, a bal kezemet tettem rossz helyre, ha a balt figyeltem a jobbal pengettem téves húrt – meséli Norbi, aki hála az éjszakákba nyúló gyakorlásnak, azért hamar belejött. Gyorsan világossá vált számára azonban az is, hogy a gitár hangzása egyedül kevés, ezért 2011 decemberében már kísérettel játszott, a kíséretet pedig a szintetizátor biztosította. A kettő együtt új világot nyitott számára, elkezdett dalokat írni. – Jelenleg 385 dalnál tartok, de csak a számozás ennyi, némelyiknek van B, illetve C verziója is, így valójában inkább 400 az a 385. Sorrendben a 116. nagyon jól sikerült, olyan a hangzása, mint egy menyegzőnek. Később úgy találta, hogy sokszor még így is üres a hangzás, ezért a 227. daltól kezdve a saját maga által készített felvételre feljátszott plusz egy szólamot. – Nagyjából húsz olyan dal van, amit fejből is tudok, a többit a felvételek őrzik, mivel nincsenek lejegyezve. Nem tudok kottát olvasni, de erre nincs is szükségem, hallás után játszom. Volt, hogy heti egy dalt csináltam, de már kicsit lassult a tempó, most havi egynél tartok.

A jobban sikerült szerzeményeket Norbi zenei megosztókra tölti fel, amit aztán leginkább Japánban, és Indonéziában értékelnek. – Arra törekszem, hogy a zenémben egy hamis hang se legyen, volt, amit tizennyolcadszorra sikerült csak tökéletesen rögzítenem. Norbi sokat gyakorol, van, amikor két-három órát is egy nap, és mivel a hawaii gitározáshoz hangulat kell, előfordul, hogy egy-egy nap kimarad, de már lassan nyolc éve, hogy nem telik el hét anélkül, hogy valamelyik hangszert a kezébe ne venné. Merthogy Norbinak kilenc hawaii gitárja van. Mindegyik kicsit másképp is szól.

A hawaii zene szeretete persze nem magától jött, gyakorlatilag ilyen zenén nőtt fel, talán ez is közrejátszik abban, hogy ha az ember lehunyt szemmel hallgatja Norbi számait, akkor jó eséllyel egy pálmafás tengerpart ugrik be. – Aki szereti a hawaii zenét, az szereti az én zenémet is. Én tradicionális egzotikus hawaii zenét játszom, márpedig az igazi hawaii zene a felhúzásokkal kezdődik – mondja. A különleges hangzásért ugyanis éppen ezek a felhúzások felelnek, amit a bal kezében lévő fémdarabbal tud elérni. Norbi persze annál, mint amit az elmúlt közel nyolc évben csinált, többet szeretne elérni, azt szeretné, ha a hawaii zene – és ezen belül természetesen az ő zenéje – kapna egy kis ismertséget. A nagy álom egy lemez kiadása, de ha egy kisebb közönség előtt megmutathatná, mit tud, azt sem bánná.