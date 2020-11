Kilencvenévesen is aktívan éli napjait Bolla Sándor

A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett köszöntötték a napokban 90. születésnapja alkalmából Bolla Sándor bácsit.

Takács Balázs polgármester és Smidéliuszné Kurányi Beáta alpolgármester asszony átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő emléklapját, melyet az ünnepelt meghatódva vett át.

Bolla Sanyi bácsi Kemenesmihályfán született, és itt él azóta is, jelenleg ő a legidősebb férfi lakója a településnek. Boldogan mesél legénykoráról, és arról, hogy 61 éve igazán boldog házasságban él feleségével, Vali nénivel. Ahogy mondja, az asszony házhoz jött, hiszen Vali néni, aki viszáki lány volt, földnyilvántartóként munkát vállalva a Sanyi bácsi szülői háza mellett levő épületben kapott szállást, majd később az akkori kemenessömjéni gyermekotthonban kezdett el dolgozni. A szerelem azóta is tart közöttük. Az idős férfi lelkesen mesél a szőlőhegyi történetekről, a sok barátról, az átnótázott estékről, meg arról, hogy régen mennyivel nagyobb élet volt a pincesoron. Kitűnő fizikumára fia, Attila mesél egy példát. Sanyi bácsi még csak 75 éves volt, amikor unokáinak megmutatta Mihályfa híres szánkózódombján a Barti pince mellett, hogyan kell hason lecsúszni egy igazán meredek domboldalon. Sanyi bácsi a mai napig aktívan éli mindennapjait. Bevásárolni Celldömölkre, Sárvárra jár, kizárólag vonattal. Mivel kalauzként dolgozott, így számára ez teljesen egyértelmű. Mint mondja, ilyenkor sok ismerőssel találkozik, elbeszélgetnek a régi dolgokról, megvitatják az aktuális híreket. Jelenleg is jó egészségnek örvend. Fiatalos lendülete, mozgásszeretete élteti, és még legalább öt évre tervez előre.