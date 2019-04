Kincsekkel telt meg a körmendi Batthyány-kastély felújított parádés istállója

Pályázati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően mintegy 20 millió forintból újult meg Körmenden a Batthyány-kastély újabb épülete. A mostani lépés apró, ám annál jelentősebb – hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere az egykori lóistálló épületének átadóján csütörtökön.

A gyermekkönyvtár, a színház, a kocsiszín és a vadászlak felújítása után most már tényleg a kastély előszobájába léptünk. A városvezető elmondta: a múzeumi feladatok fejlesztése mellett végre még idén hozzáláthatnak a főépület külső homlokzatának felújításához, valamint további belső terek rekonstrukciójához is.

A mostani forrás a tetőcserére, a külső homlokzat megújítására, a belső vakolat helyreállítására, a padlóburkolat kialakítására, a nyílászárók felújítására és a belső világításra volt elég.

Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár vezetője a múzeum kezdeti időszakára tekintett vissza egészen napjainkig. Kiemelte az elmúlt hat évet, ami a legaktívabb, legeredeményesebb volt mind közül. Mint mondta: robbanásszerű és látványos fejlődés a mostani, amit az intézményben eltöltött harminc éve alatt még soha nem tapasztalt.

Fontos mérföldkő volt 2013. január elseje: változott a tulajdonosi kör, a körmendi önkormányzat felelős gazdája lett a múzeumnak. Azt hangsúlyozta, hogy „Körmenden csendesen, szerényen, újabb csodát élhettek meg az elmúlt években. Otthonra lelt, hazatalált a körmendi múzeum és gyönyörűen dolgozik a fejlődés érdekében.”

Eljutottak oda, hogy ma már gyarapítani tudják a műkincseket is, így ezeket az új szerzeményeket mutatják be a most átadott helyiségben.

A parádés istálló több száz éves kincseket rejt, van olyan darab, ami 73 év után került újra Körmendre. Az időszaki tárlaton jól megfér egymás mellett a Batthyányakkal kapcsolatos műtárgy, különböző levéltári iratok, fotók, képeslapok, szekerek, de a hercegorvos egykori esküvői meghívója is.