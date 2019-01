Király Gábor és Illés Béla a sportfalon a gyógypedagógiai intézményben

1980. szeptember 1-jén nyílt meg Lenti első gyógypedagógiai intézménye.

Paksa Tiborné tanárnővel úgy döntöttünk, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek megpróbálunk olyan élményeket szerezni, amilyenekben más iskolák diákjai csak ritkán, vagy inkább soha nem részesülnek: az elmúlt évtizedekben – az országban egyedülálló módon – 200 világsztárral, 10 labdarúgó-válogatott csapattal, 8 aranylabdással találkoztak. A legfényesebb német csillagok – Beckenbauer, Matthäus, Vogts, Bierhoff, Klinsmann – képe díszíti sportfalunkat. Találkoztunk a „fehér Pelével”, Zicóval is, róla azt írta a világsajtó: „Ha a futballnak lelke volna, azt Zicónak hívnák.” Az angol válogatottal ugyancsak: Kevin Keegan vezetésével. A franciák legnagyobb sztárja, Platini (UEFA-elnök) és Sepp Blatter (FIFA-elnök) szintén szívesen fényképezkedett a gyerekekkel. Az olaszok legendái és a Milan ikonjai, Maldini és Albertini is találkozott gyerkőceinkkel.

Az Aranycsapat és a világ legjobb kapusa, Grosics Gyula több alkalommal is elbeszélgetett velük és ezer örömmel állt iskolánk tanulói mellé. A gyerekek saját kezűleg készített ajándékcsomaggal köszöntötték a 100 éves FTC-t és a 100 éves MLSZ-t is. Öt alkalommal voltak a gyerekek az FTC vendégei az Üllői úti stadionban, ahol a legendás Fradi-krónikás, Nagy Béla vezetésével elmélyülhettek az FTC dicső múltjában. Az egyetlen magyar Aranylabdással, Albert Flóriánnal is van közös fényképük. Négy alkalommal a Hungaroringen, Forma–1-es futamon a Super Gold-tribünről néztük végig a Magyar Nagydíjat! Előtte mindig tisztelegtünk Ayrton Senna szobra előtt. Voltunk a Rendőrpalotában, a Belügyminisztériumban, a Fonyódi Vízirendőrség bázisán, a Ferihegyi repülőtéren és a repülési múzeumban. Üdítő- és csokoládégyárakban. Budapesten, az Országházban tisztelegtünk a Szent Korona előtt – amelyet 1978. január 6-án e sorok írója fogadott a Díszzászlóalj tagjaként. És hát: voltunk a fővárosi Petőfi laktanyában is, ahol katonáskodtam. Távirati stílusban ennyit szerettem volna megosztani a Vas Népe olvasótáborával.

Meg azt, hogy akkor találkoztunk először Király Gáborral, amikor elkezdte karrierjét; Illés Bélával együtt mindig boldogan állt egy-egy fénykép erejéig Paksa Tiborné fényképezőgépe elé a nebulók társaságában. A két vasi kiválóság fotója is díszíti sportfalunkat.