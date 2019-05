Királyi fuvar az iskolába – A válogatottsági rekorder kapus autogramot is osztott

A Haladás szerdán visszavonult kapusa, Király Gábor iskolába kísérte egy rajongóját.

Nagyot néztek a Szürcsapó utcában sétálók szerda reggel fél nyolckor – a Haladás profi labdarúgástól visszavonult 108-szoros válogatottsági rekorder kapusa, Király Gábor fékezett le az egyik ház elé, azért, hogy a nyolc és fél éves Horváth-Sipőcz Barnabást iskolába fuvarozza. A Reményik Sándor Evangélikus és Művészeti iskola 2. osztályos tanulójának gyermeknapi kívánsága – melyet nagymamája, Sipőcz Ernőné tolmácsolt felénk – az volt, hogy Király egyik nap kísérje be a suliba. Barna a Haladás U9-es csapatában futballozik és jó ta­nuló.

Király rátett egy lapáttal a kívánságra, Mini Morris kocsijával házhoz ment a kisfiú­ért. A suliba érve hamar benépesült Barna osztálya, sőt a hírre más osztályokból is érkeztek gyerekek. „Itt a Király Gábor, itt a Király Gábor” – csak ezt lehetett hallani. Király miután bekísérte az osztályba Barnit, megkérdezte, hol ül, melyik fogasra szokta tenni a ruháit és mi lesz az első órája. Közben a többi megszeppent gyermek, bátorságot gyűjtött és hosszú sorba álltak autogramért. Papírra, kézre, csukára kerültek a szignók, sokan kétszer is beálltak a sorba. A kapus ajándékba egy Király-bábut kapott, majd – bár felmerült, hogy maradhatna hittanórán, sőt, meg is tarthatná… – elköszönt.

– Gyerekekkel találkozni mindig jó és felemelő érzés, kicsit visszarepít a gyermekkoromba – mondta Király Gábor. – Aranyosak voltak az iskolások, lehetett látni, hogy még a nap elején voltunk, tele voltak energiával.