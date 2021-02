Kisalföldi ASZC: vonzóvá teszik az agrárszakmákat a fiatalok számára

Fél éve már, hogy a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum (ASZC) része három Vas megyei intézmény: a Herman Ottó, az élelmiszeripari és földmérési, valamint a vépi mezőgazdasági középiskola. Hoczek László József főigazgató az eddigi munkáról és képzési kínálatuk újdonságáról is beszélt.

– Győr-Moson-Sopron, ­Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye 12 intézménye tartozik a Kisalföldi ASZC alá. Sikeresen megtörtént az iskolák centrumba integrálása, és a gazdasági átszervezés tekintetében is jól zártuk 2020-at: az iskolák adósságmentesen léptek át 2021-be. Több tíz millió forintos fejlesztéseket tudtunk végrehajtani: az egyes intézményekben készletfeltöltések, gépjármű-javítások, -karbantartások, épületrekonstrukciók is történtek. Kiváló az együttműködés az iskolák között, ami különösen igaz Vas megyére: pozitívan élték meg az átszervezést, a továbblépés lehetőségét látják benne – számolt be a főigazgató.

Annak is hangot adott: a járványhelyzet nem segíti a szakmai oktatást az üzemlátogatások, a külső partnereknél történő tapasztalatszerzés, a jelenléti oktatás hiánya miatt. Ám zajlik a képzés az iskolák tangazdaságaiban, gyakorló tanüzemeiben. Gőz­erővel készítik fel részben az ágazati vizsgára, alapvizsgára a 9. évfolyamosokat, illetve a szakmai vizsgákra a hároméves képzésben tanuló 11. osztályosokat. Az ötéves technikusképzésben a 12. osztályok érettségi előtt állnak, a 13. osztályosokat hibrid oktatással vonták be az oktatásba. Újdonságról is beszámolt: az okleveles technikusképzés megjelenéséről képzési palettájukon, ami a technikum és egy felsőoktatási intézmény, valamint a duális partnervállalatok együttműködésére épít. Az általuk közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot a tanulók.

A képzési idő öt év. Ezután a tanulmányi eredmény függvényében felvételt nyernek az adott felsőoktatási intézménybe. Egyes kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányaik ideje lerövidülhet. A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően felsőfokú duális képzésük ugyanannál a cégnél folytatódhat, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.

– A technikustanulók, akiket a 2021/21-es tanévre felveszünk, a 10. évfolyamot záró ágazati vizsga után újabb vizsgát tesznek. A legjobb képességűeknek felkínáljuk a lehetőséget, hogy magasabb, krediteket biztosító képzésben vehessenek részt. Három egyetemmel alakul a partnerség: a győri Széchenyi István Egyetemmel karöltve mezőgazdasági technikus, élelmiszeripari okleveles technikus képzést tervezünk. A Soproni Egyetemmel földmérő, erdészeti és vadgazdálkodási, valamint környezetvédelmi technikus képzést indítunk. Az újonnan létrejött, gödöllői székhelyű Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel a kertésztechnikus és a mezőgazdasági technikus képzés valósulhat meg. Mostanra megfogalmazódtak a szándéknyilatkozatok a centrum és az egyetemek részéről is. Megkezdődött a tananyag-egyeztetés és folyamatban van a formai kidolgozása annak, hogyan fordul mindez élesbe két év múlva. Összességében tehát, ha egy tehetséges és a gyakorlat iránt fogékony diák az agráriumban tervezi a jövőjét, egyenes utat szeretnénk neki biztosítani a szakképzési rendszerben a felsőoktatás irányába úgy, hogy közben megkapja a szükséges gyakorlati ismereteket is. Nem titok, a beiskolázás előtt a szülőkben, diákokban is azt tudatosítjuk: válasszák bátran a jó képességű gyerekek is a technikumokat – mondta Hoczek László József.

Addig is izgalommal várják a február 15-i dátumot.

– A tanév minden iskola számára vakrepülés volt. A lehetőségekhez képest mindent elkövettünk, hogy eljussunk az általános iskolákhoz, a szülőkhöz. A centrum kiadványokkal segítette az intézményeket. Közben körvonalazódnak rövid és hosszú távú fejlesztési terveink – hangsúlyozta a főigazgató. – 2021 a kollégiumok felújításának megkezdéséről, az életkörülmények javításáról, az intézmények komfortszintjének emeléséről szól majd, miután felmértük azok állapotát. Javul az intézmények felszereltsége. Szombathelyen a Herman Ottó technikumban megkezdődött az üvegház felújítása, a kertészképzés komoly bázisát szeretnénk kialakítani. Vépen új traktor-pótkocsibeszerzéssel kezdtük az évet. A centrum márciustól két új kilencszemélyes busszal segíti az oktatók, tanulók szállítását a gyakorlati helyekre. Vas megyére visszatérve: célunk, hogy a megye agrárszakképzése kiterjessze a befolyását Zala megye területére is, hiszen ott nincs agrárfenntartású szakképző intézmény, viszont mindkét megyében jellemző a klasszikus mezőgazdasági művelés és a falusi vendéglátás.

