Kiscsillag koncert, kertmozi és álomkergetők – Izgalmas hétvége elé nézünk Vas megyében!

Hétvégén az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. A Duna és Tisza közötti sávban valószínű elsősorban elszórtan zápor, zivatar, másutt csak néhol lehet csapadék, így nyugodtan elindulhatunk programokra. Lássuk a legjobbakat!

Akik a koncerteket kedvelik, azoknak sem unatkozhatnak a hétvégén Vas megyében. Mutatjuk, milyen együtteseket lehet meghallgatni élőben!

A szombathelyi Végállomás Klubban pénteken 18 órától a Bagatell zenekar várja beszélgetős, zenés piknikre az érdeklődőket.

Szintén pénteken 21 órától a Blues Company szórakoztatja a közönséget a szombathelyi Mojo Clubban.

Szombaton a Végállomás Klubban a Kiscsillag koncertezik. Bemutatják új lemezüket, amely a „Tompa kések” címet kapta. A kapukat 20 órakor nyitják, de a koncert 21 órakor kezdődik. A Kiscsillag koncertje előtt a Kertben az RM Acoustic ráhangoló mini koncertjét hallgathatja meg a közönség.

Szombaton 20 órától Szombathelyen, a Szimfóniateraszon Kovács Pali zenekara zenél majd. Vendég is lesz, méghozzá a csodás hangú Nagy Juli, és zenésztársa, Kiss Gabesz.

Szombaton 21 órától a szombathelyi Csónakázótónál vetített koncertélményben lehet része minden érdeklődőnek.

Nem koncertre, hanem inkább színházba látogatna el a hétvégén? Két színdarabot is megnézhet a megyében!

Celldömölkön szombaton 16 órától a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi szabadtéri premierét nézhetjük meg a Koptik Odó utcai piacon, a Soltis Lajos Színház mellett.

Az előadás facebook eseményének leírásában azt kérik a szervezők, hogy az érdeklődők a szabadtéri előadásra nap elleni védelemmel és szájmaszkkal készüljenek.

Az előadást követően 17:00-tól az Álomkergetők – A Soltis Lajos Színház 40 éve képekben című könyv bemutatójára kerül sor.

Kőszegen vasárnap 20.30-tól Göttinger Pál: Az Öreghíd alatt – képzeletbeli ír darabot nézhetjük meg két felvonásban, a Kőszegi Várszínházban. A darabot idén csak egyszer láthatja az elő­adást a várszínházi közönség.

Múzeumok éjszakája feltáruló titkokkal

Június utolsó szombatja a múzeumok éjszakája. Bár még nem minden múzeum fogad látogatókat, szépen lassan a kultúra ezen őrei is megnyitják kapuikat a látogatók előtt.

A sárvári Nádasdy-vár Nádasdy Ferenc Múzeuma sokáig virtuális éjjeli múzeumsétában gondolkodott. Jött azonban a jó hír: 500 főig engedélyt kaptak a programok megszervezésére. Így jött létre A titkok nyitja nevet viselő programjuk: június 27-én 20 órától várják különleges tárlatvezetésére azokat az érdeklődőket, akik kíváncsiak arra, milyen az, ha a múzeum kiállításai eddig nem ismert oldalukról mutatkoznak meg. A hagyományos tárlatvezetésen túl lehetőség nyílik a kazamaták meglátogatására, de szabadulószobával, játékokkal és toronylátogatással is készül a múzeum vendégei számára, továbbá a bástyák is feltárják titkaikat. A toronyban megtekinthetik a város éjszakai fényeit, a múzeum saját gyártású kisfi lmjeit, valamint a 23 órakor fellobbanó Szent Ivánéji máglya fényeit is. Szombathelyen, a Savaria Múzeum idén rendhagyó, online éjszakai programmal készül: június 27-én 18-tól 23 óráig a közönség nem a kiállítóterekben, hanem a múzeum közösségi oldalán vehet részt kvízjátékokban, emellett izgalmas kihívással és múzeumi kisfi lmekkel várják az érdeklődőket. Jó, ha tudjuk: a Savaria Múzeum, a Smidt Múzeum és az Iseum Savariense is ingyenes látogatható június 23-a és 30-a között kedden, szerdán és csütörtökön 10-től 17 óráig.