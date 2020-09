Kisfiú kérdezett roller vagy gördeszkapálya ügyben – Kedvező választ kapott a szengotthárdi polgármestertől

Szeptemberi online fogadóórája alkalmával közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket tettek fel a város polgárai Huszár Gábor polgármesternek.

Ahogy ezt a szentgotthárdiak már megszokhatták, minden hónapban van egy alkalom, amikor e-mailben feltehetik közérdekű kérdéseiket a polgármesternek, aki pár nap múlva videóüzenetben adja meg válaszait.

A szeptemberi alkalmon csupa közlekedéssel kapcsolatos kérdés érkezett. Megkérdezte például valaki, hogy nem tervezik-e a városban közlekedési lámpával védett átkelőhelyek létesítését, ugyanis iskolakezdéskor és műszakváltáskor több helyen életveszélyes helyzetek alakulnak ki a gyalogátkelőknél. A polgármester erről úgy vélekedett, hogy a zsúfolt időszak 20-30 perces időszakokra koncentrálódik, a nap többi részében a lámpa szinte felesleges lenne. Ugyanakkor a piros jelzésnél feltorlódó, pöfögő autók szennyeznék a környezetet. Ráadásul a csomópontok kialakítása se kedvezne egy ilyen fejlesztésnek, de ha határozott igény merül fel, a helyzetet szakértők bevonásával lehet modellezni és felmérni annak indokoltságát.

Fix traffipaxot is szeretnének a szentgotthárdiak – a válaszból megtudták, hogy egyelőre nem tervezik, 50-55 millió forintjába kerülne a városnak a felszereltetése. Kedvező választ kapott viszont az a kisfiú, aki arról érdeklődött, tervezik-e roller vagy gördeszkapálya építését a városban. Igaz, hogy ez sem olcsó dolog, de szerepel a tervek között, és már kértek is rá árajánlatot. Már szeptemberben testület elé kerül az ügy, és ha a megyei fejlesztési terv részeként sikerül pályázati úton pénzt szerezni a mintegy húszmilliós beruházásra, idővel akár meg is valósulhat a sportot, mozgást kedvelő gotthárdi fiatalok álma.

KRESZ-parkot viszont nem terveznek. A polgármester véleménye szerint a biztonságos közlekedésre a szülők feladata megtanítani gyermekeiket, illetve az iskolák programjába is beiktatnak nevelő célú, Közlekedj okosan! programokat.