Kismamák negyven fölött – A körmendi Molnári Viktória 43 évesen szülte második gyermekét

Ötször annyi a negyvenes és kétharmad annyi a tinédzser kismama Vas megyében, mint húsz éve – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A körmendi Molnári Viktória például 43 évesen szülte második gyermekét.

Látható a dokumentumban, hogy 2001-ben ezer 40 és 49 év közötti nőre egy élveszülés jutott, 2020-ban már öt. Országosan kettőről hatra nőtt az átlag szülésszám ebben a korosztályban, a Nyugat-Dunántúlon a vasihoz hasonló az arány: 1,4-ről 5,6-re nőtt az élveszülések száma ezer 40 és 49 év közötti nőre.

Látszik a számsorokból az is, hogy harmadával kevesebb a tinédzser kismama, mint húsz éve Vas megyében: ezer 15 és 19 év közötti nőre 14 élveszülés jutott 2001-ben, tavaly tíz. Pontosan ezt a változást mutatja az egész régió számsora, miközben országosan 2001-ben 22, 2020-ban 21 élveszülés jutott ezer tizenéves nőre.

Az országos számsort a borsodi, a nógrádi és a szabolcsi arányok húzzák fel, azokon a területeken van, ahol éppen ellentétes irányú a statisztika. Például Borsodban ezer 15 és 19 év közötti lányra 56 élveszülés jutott tavaly, húsz éve „csak” 37.

Kitűnik az is, hogy Vas megyében sokkal kevesebben vannak, akik a húszas éveik elején vállalnak gyermeket: ezer 20 és 24 év közötti nőre 61 élveszülés jutott húsz éve, tavaly 37. A 25 és 29 évesek között is visszaesés látszik, bár nem jelentős ebben a sorban a csökkenés: 92 élveszülés jutott 2001-ben ezer 25 és 29 év közötti nőre, tavaly 88. Az országos arányokat nézve kiderül, hogy a húsz és harminc év közöttiek között mindkét korsávban csökkent a gyermekvállalási kedv.

A húszas évei elején járók között ezer nőre 65, a húszas éveik végén járók között 93 élveszülés jutott. Tavaly az előbbinél 49, az utóbbinál 83.

Molnári Viktória 43 évesen hozta világra második gyermekét, a most négyéves, már óvodás Botond büszke anyukája.

– Huszonhárom évesen mentem férjhez, 26 voltam, amikor a nagylányom, Sára érkezett. Akkoriban sem a korán szülő nők táborát gyarapítottam. Az édesapjával azóta elvált az utunk. Most már a vőlegényem Botond apukája, de mindössze néhány hónapja ismertük egymást, amikor a lehető legtermészetesebb módon elkezdtünk beszélgetni arról, milyen jó lenne, ha lenne közös gyermekünk. Terveztük tehát a babát, 2016-ban ismerkedtünk meg, 2017 májusában töltöttem be a negyvenharmadik évemet, december 28-án született Boti. Titkon ennyi idős koromig adtam magamnak még egy esélyt a szülésre. Egy pillanatra sem bántam meg, ami történt. Szerencsére minden rendben volt ennél a várandósságnál is. Jó eredményeket, értékeket produkáltam a vérvételeken, ultrahangvizsgálatokon és a genetikai vizsgálaton is. Boti teljesen egészséges, óvodás lett szeptemberben, és bearanyozza az életünket.

Másokat is arra biztatok, ha úgy alakul, bátran vállaljanak negyven felett is gyereket. Csavar még a történetünkben, hogy az anyósomnak két unokája jött világra egy napon: a sógornőmmel egy napon szültem. Általában fiatalabbnak néznek a koromnál: hetente kétszer spinningre járok, talán „jó a genetikám” is, fáradhatatlannak mondanak – kozmetikusként dolgozom, háztartást vezetek – és az óvodás fiam is karban tart – mesélte Viki.

Kiemelt képünkön: Molnári Viktória kisfiával, Botonddal, aki bearanyozza az életüket