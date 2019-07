Kiss Barna zenekarigazgató tóparton pihent, hegyi levegőn frissült

Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója Szlovéniában nyaralt a feleségével, Vincze Eszterrel. Négy napon át csodálták az alpesi ország tájait.

A bledi tó meglátogatása régi vágya volt Kiss Barnának, évekkel ezelőtt egy zenekari körút során érintették, és benne nagyon megmaradt az a hangulat, szeretett volna visszatérni. Most akadt rá pár szabadnap.

– Mindig csak három-négy napra megyünk nyaralni, mert annyi tennivaló van itthon, hogy hosszabb időre nem tudunk kiszakadni. Szlovénia alpesi ország, nyugodt, békés környezet, jó választás volt. Példamutató, ahogy a turizmussal foglalkoznak – mesélte. – Jártunk a Vintgar-szurdokban, a hegyekből csorog le a patak, vannak járható utak, hidak, biztonságot jelentő korlátokkal.

Elmentek Pokljuka erdős fennsíkjára is, amelyet maguk között „Pokol Lyuká”-nak hívtak, mert így könnyebb volt kimondani. A terület részben Bled és részben Bohinj községek fennhatósága alá tartozik, a Triglav Nemzeti Park része.

– Ez nem szandálos mászkálás volt, túrabakancsot kellett húznunk a sziklás terepen. A Bohinji-tó partján is sétáltunk, ami kevésbé felkapott, de vadregényes, gyönyörű. Kirándultunk a Vogel csúcsra is, ami a Júliai-Alpok egyik legszebb helye – hallottuk az élménybeszámolóban. Kiss Barna azt is elmondta: megfigyelték, hogy mindenhol nagy a tisztaság, elenyészően kevés a szemét, gondozottak a világháborús katonasírok. Láthatóan törődnek azzal, amit értékesnek tartanak.