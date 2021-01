Kiss Dalma és Őri Hanna korábban naponta ingáztak, felszolgálók Ausztriában

Elhalasztották az éttermek nyitását Ausztriában, márciusig biztosan zárva maradnak. Hogy érinti ez a kint dolgozó magyar munkavállalókat? Megkérdeztünk két, korábban naponta ingázó felszolgálót.

A stájerországi Fürstenfeld­ egyik olasz éttermében felszolgáló a 28 éves Kiss Dalma, aki november másodika óta nem tud menni dolgozni.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert bejelentve maradtam a munkahelyemen, a többség rosszabbul járt, mert elküldték. Az ismerőseimtől szerzett információk alapján az Ausztriában dolgozó magyarok körülbelül harminc-negyven százaléka úgynevezett Kurzarbeit-on van, amiért kevesebb fizetést kap, de legalább kap, ezt az állam jelentős részben kifizeti a munkáltatónak – mondja a fiatal lány, aki a kategóriákat is sorolja.

A nettó bérének kilencven százalékát kapja, akinek a bruttója 1700 euró alatti; nyolcvanöt százalékot kap, akinek a bruttója 1700–2000 euró közötti, és nyolcvan százalékot, akinek a bruttója 2700 euró fölött volt.

– A fizetésem 85 százalékát megkapom havonta, megélhetési problémám nincs, ezért hálás lehetek. Amint nyithat, vár vissza a főnököm. Hiányzik a munkám, amit szenvedélyesen szeretek, most érzem igazán, mit jelent, ha hasznos lehetek, ha a feladatok célt adnak a napjaimnak. Jól vagyok, de jobban érezném magam, ha dolgozhatnék – meséli, hozzátéve: ki tudja találni, hogy mivel töltse a hirtelen lett sok szabadidőt. Edzeni megy hetente négyszer, látogatja a szüleit Gencsen, sétál a barátaival, főz, sokat olvas. Jár a Balatonra lovagolni.

Fürstenfeldtől tizenöt kilométerre, Stein faluban dolgozik a 24 esztendős Őri Hanna, egy családi étteremben, amit férj és feleség üzemeltetnek. Ő felszolgálóként segít és van még két magyar lány a konyhában Szentgotthárdról. Hanna is a Kurzarbeit előnyeit élvezi, annyiban más a helyzete, hogy a bruttó 1700 euró alatti fizetési kategóriában van, és hétvégenként – pénteken, szombaton és vasárnap – ez a vendéglő nyitva van „elvitelre”.

– Így szombaton és vasárnap kimehetek dolgozni pár órára. 11-től 14 óráig van konyhánk, szűkített étlappal. Felszolgálóként három órát dolgozom, a konyhában dolgozó társaim többet az étel-előkészítések miatt – meséli, kifejezve, jó, hogy dolgozhat. A felszabadult időt ő is mozgással tölti ki: személyi edzőhöz jár, saját testsúlyos és súlyzós edzést csinál, valamint TRX-et. Most több időt tölthet alakformálással, amire a sok munka mellett nem volt kapacitása. Lehet nyugodtan diétázni is.

– Korábban tizenhárom évig tanultam angolul, ezt most újrakezdtem, online órákat veszek – tudjuk meg Hannától. – Minél többet próbálok a szabad levegőn lenni, én is járok a Balatonra lovagolni. Kipróbáltam a síelést is

Eplényben, ez is új az életemben.

Ahogy meséli, nagyon örül a Kurzarbeit-nak, mert itthon már felvette a munkanélküli segélyt nyáron, külföldön meg azért nem kapna, mert sem állandó, sem ideiglenes lakcíme nincsen kint.

– Reménykedem, hogy márciusban kinyithatnak az éttermek, talán a hónap közepén, de már azt is rebesgetik, hogy húsvétig zárva maradnak. Nem az anyagi része frusztrál, mert szerencsére van jövedelmem, hanem a bizonytalanság, hogy milyen lesz a vendéglátás jövője, ami most eléggé kilátástalannak

tűnik.

Kiemelt képünkön: Őri Hanna és Kiss Dalma szerencsésnek érezhetik magukat: a munkahelyük megvan