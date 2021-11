Kiss Gábor Boldizsár: Újra élő ház lesz az MMIK-ból

Kiss Gábor Boldizsár az egykori MMIK-ban kezdte a pályáját. Csaknem két évtizednyi fővárosi lét után tavaly költözött vissza Vas megyébe. Hazahozta a szerelem – azóta a párjával turisztikai márkanevet hoztak létre lakóhelyük vállalkozásai számára –, és szeptember óta az MMIK felújításáért felelős nonprofit vállalkozás, a Magyar Művészeti Innovációs Központ Szombathely cégvezetője.

Aki a 90-es évek derekán vagy a 2000-es évek elején volt Szombathelyen főiskolás, szinte biztos, hogy megfordult Kiss Gyula Széchenyi utcai antikváriumában. A szenvedélyes könyvgyűjtőn kívül fiát, Gábort is kérdezhették a betérők. Az akkor főiskolás fiatal édesapja mellett beletanult a beszerzésbe, az üzletvezetésbe, közben levelező tagozaton végezte a művelődésszervező szakot. – Az általános iskolában még csendes, visszahúzódó fiú voltam, a gimnáziumi évek alatt nyíltam ki: az iskola legtöbb rendezvényét az egyik barátommal közösen szerveztük. Utána polgári szolgálatos lettem az MMIK-ban. A főiskolai képzés alatt kiderült, hogy rendezvényszervezőként széles palettán mozog a tevékenységek köre. Az egyetemi kiegészítő szakot később a Pécsi Tudományegyetemen végeztem.

Kis németországi kitérő után 2002-ben, 25 évesen a fővárosban vállalt munkát: a Budapesti Művelődési Központban (BMK) ismerősként kopogtatott. A több mint száz közművelődési intézmény módszertani központjaként működő intézményben információs munkatársként kezdte. Magyarországon akkoriban robbant az internet. Jól jött szombathelyi szakmai múltja: anno az MMIK-ban az IT-vezetővel együtt építette ki a belső számítógépes hálózatot és készítette el a megye első kulturális honlapját. Budapesten a közművelődési információmenedzsment már az internetes tartalomszolgáltatással foglalkozott, ami újdonságszámba ment. – Tizenkét évet töltöttem ott, az intézmény felfutási idejében rengeteg pályázati lehetőséget elérhettünk. Az információtechnológiától a felnőttképzésen át a környezetvédelemig sok területen eredményesek voltunk. Az egyik legismertebb projektünk a Kattints rá, nagyi! tanfolyam és az általa szervezett hálózat volt. A BMK feladata volt, hogy olyan irányokat mutasson fel, amelyek után a többi közművelődési intézmény is el tud indulni. A közművelődési szakma EU-s forráslehívásai akkoriban indultak, ennek az élére álltunk.

2014 augusztusáig szakmai igazgatóhelyettesként dolgozott a BMK-nál. Két évig projektszakmai vezetőként, szakmai módszertani főosztályvezetőként a Nemzeti Művelődési Intézetnél (NMI) folytatta. 2016 augusztusától egy évig az Új Nemzedék Központ projektmenedzsere, majd az Oktatási Hivatalban (OH) szakmai vezetőhelyettes volt. Megemlíti még, hogy már a BMK-ban elkezdett közművelődési szervezetfejlesztéssel foglalkozni. Az NMI-ben a megyei irodahálózat vezetéséért felelt, ahogy az OH projektjében is a projektközponton és a területi Pedagógiai Oktatási Központokon keresztül hasonló operatív irányítási feladatokat kapott.

– A projekt lezárult, én akkor már magánéleti okok miatt Vas megyében kerestem kihívást. Vasszécsenyben élünk a párommal. Közös innovációnk – felismerve, hogy milyen sok itt élő tevékenysége kapcsolható az esküvőkhöz – a Szerelemfalu brand. Párhuzamosan az újonnan indult cégben kezdtem el dolgozni, amely az átvételtől felel az MMIK felújításáért. Zökkenőmentesen zajlott a telephely átvétele, ami megnyugtató a házban működő művészeti együttesek számára is. Ha csak kicsit is, de már most mindegyiküknek sikerült jobb körülményeket biztosítanunk. Közös felelősségünk a ház, együtt visszük – ebben is jó irányba mozdultunk. Továbbra is az a cél, hogy az épület előterét megnyissuk, találkozóhellyé tegyük. Amíg a jelenlegi állapotában van, addig tesztüzemben működtetjük, megkeresésekre helyet adunk koncerteknek, színháznak, kiállításoknak. Ha megtörténik a felújítás és alkalmas lesz a nagyterem színházi előadások befogadására, unikális produkciók is érkeznek majd Szombathelyre, itt is elérhető lesz, amiért eddig Budapestre kellett utazni. A helyi közösségeket is szeretnénk erősíteni, azt, hogy minél több új produkció érkezzen. Most gőz­erővel dolgozunk azon, hogy a felújítás műszaki tartalma összeálljon. Meg kell menteni, programokkal és közönséggel megtölteni az MMIK-t. Nekem ez szívügyem.

