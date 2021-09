Kit zavar a toronyi harangjáték? – Balassa Péter a püspöknél járt szomszédaival, a polgármester aláírásokat gyűjt

Kilenc éve hallgatják a toronyiak az ajándékba kapott templomi harangjátékot, ami néhány ott lakót – köztük Balassa Péter jobbikos politikust – zavar. Ők Székely János megyés püspököt keresték meg panaszukkal, tőle várják a megoldást. A polgármester aláírásgyűjtésbe kezdett a harangjáték megmaradásáért.a

Négy órakor parkolunk le a templom előtt, így rögtön ízelítőt kapunk a vita tárgyából: az időt jelző harangszó után nem sokkal felcsendül a harangjáték. Akkor és ott nehéz elképzelni, hogy van, akit zavar a 20-30 másodperces zene. Pedig vannak néhányan, akik szeretnék, ha a templom harangja elnémulna, persze nem örökre: ők beérnék a napi két-három harangjátékkal. Kovács György polgármester erről hallani sem akar, ezt a vasárnapi mise után el is mondta a híveknek a templomban, kérve őket, aláírásukkal támogassák, hogy a harangjáték változatlan módon megmaradhasson. A polgármester kérésünkre feleleveníti a harang körüli cirkusz előzményeit.

Kovács György polgármester kerek perec kimondja, hogy Balassa Pétert, a Jobbik szombathelyi szervezetének Toronyban, a templom melletti utcában élő elnökét zavarja a harang. Két esetet említ korábbról: egyszer az utcán kiáltotta oda neki a politikus, hogy „Hallod, milyen hangos a harang?”, 2017-ben pedig, amikor Konkoly István püspök halálakor a szokásokhoz híven tovább szólt a harang, Balassa Péter „Mi az, talán tűz van?” felkiáltással adott hangot nemtetszésének.

A polgármester mutatja a templom bejáratánál lévő táblát, amely márványba vésve őrzi az utókornak az adományozó nevét: a helyi agrárvállalkozó Rácz István és családja ajándékozta az egyházközségnek a harangjátékot. A polgármester szerint a falu lakói megszerették, soha semmiféle panasz nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy bárkit zavarna. Hangsúlyozza: a hagyományosan katolikus falu hitélete szempontjából fontos, hogy a harangjáték a jelenlegi formában megmaradjon.

Mit jelent ez? A korábban itt szolgáló plébánostól, dr. Perger Gyulától tudjuk, hogy a templomban 2012 óta 8 és 20 óra között óránként, az időt jelző harangszó után szólal meg a harangjáték. Nem mindig ugyanaz: a 132-féle dallam közül általában mindig a liturgikus időszaknak megfelelő.

A harangjátéknak azonban nem mindenki örül: az idén nyáron Balassa Péter két szomszédjával Székely ­János megyés püspöknél járt, a közbenjárását kérték, hogy szülessen kompromisszum a harangjáték ügyében, és csak naponta kétszer-háromszor szóljon, vasárnap pedig egyáltalán ne. A két szomszéd ottjártunkkor szívesen beszél erről, egyikük, Mátyás Mária és időközben haza­érkező élettársa, Jenei Csaba azt mondják, öt éve árverésen vették a házat, előtte egyszer jártak kinn, akkor is este nyolc után, így az adásvétel után kellett megbarátkozniuk a ténnyel, hogy az óránkénti harangjáték része lesz az életüknek. Ők is és a szomszédban élő, a neve elhallgatását kérő asszony is hangsúlyozza: nem a hívőkkel, a templom harangjával van bajuk, azt szeretnék, ha a napi tizenhárom harangjáték helyett csak kettő-három lenne. Mindketten állítják: el akarták adni a házukat, de a harangjáték miatt nem tudták.

Természetesen Balassa Péter jobbikos politikus véleményére is kíváncsiak vagyunk, el is sétálunk a házáig, és mivel láthatóan senki nincs otthon, onnan hívjuk fel telefonon. A politikus azonban – miután elmondjuk, hogy milyen ügyben keressük – egyértelműen a tudtunkra adja, hogy nem kíván velünk beszélni. Persze nem adjuk fel: később írunk neki üzenetet, majd még tízszer felhívjuk telefonon, de úgy tűnik, az ingerküszöbét csak a harangjáték üti meg, a telefoncsörgés nem. Egyébként helyiektől tudjuk, hogy Balassa Péter évekkel ezelőtt már próbálkozott aláírásokat gyűjteni a harangjáték miatt, de akkor egyedül maradt a panaszával.

A közeli dohánybolt előtt szóba elegyedünk helyiekkel, egyikük, Zsoldos Tibor éppen akkor írja alá a harangjáték megtartásáért elindított ívet. Azt mondja, száz méterre lakik innen, de nincs baja a harangjátékkal. Tudja ő is, hogy kit zavar leginkább, meg is jegyzi, hogy Balassa Pétert sok minden zavarja, meséli, hogy őt is „feljelentette” egyszer, mert szombaton nyírta a füvet. (A helyi rendelet csak vasárnap tiltja a fűnyírást.) Megszólítunk még pár arra járót: sem az ugyancsak száz méterre lakó Kecskés Gábornak, sem a közeli Aranypatak utcában élő Takács Alexandrának nincs problémája a harangjátékkal.

A falu új plébánosa, Haller László nem örül, hogy ezzel az üggyel kezdi toronyi szolgálatát, és azt mondja, ő tiszteletben tartja az egyházközség véleményét, és nem változtat sem a harangjáték gyakoriságán, sem a hangerején. Hozzáteszi: azelőtt Hegyfaluban szolgált, ahol szintén óránként felcsendült a harangjáték, és senkit nem zavart.

Székely János megyés püspök – lapunk megkeresésére – annyit mond, hogy egyelőre nem szeretne megnyilvánulni az ügyben.

Beszélünk még az egykori adományozóval, Rácz Istvánnal, aki szomorúan és egy kicsit bosszúsan konstatálja, hogy egyesek el akarják némíttatni a harangjátékot.

Miután – a hívásainkat nem fogadó Balassa Péteren kívül – mindenkit meghallgattunk, hazafelé eszünkbe jut a mondás: Ritka torony harang nélkül. Játszunk egy kicsit a szavakkal: torony, Torony, harang, harag… és persze kíváncsian várjuk, hogy s mint lesz ezután.

Kiemelt képünkön: Kovács György polgármester aláírásokat gyűjt a harangjáték megmaradásáért