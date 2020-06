Kitárult a sárvári vár kapuja a múzeumok éjszakáján

A Nádasdy-vár ismét rendhagyó programokkal készült a múzeumok éjszakájára.

A gyerekek kipróbálhatták az udvaron az elkészült kis házikókat és az új múzeumi kifestőt is, amely kiállított tárgyakat, szobarészleteket ábrázolt. A tárlatvezetéseken a nézők A fele sem igaz! teszten kapcsolódhattak be a vár megismerésébe. A toronyban a Trónok harcának családi társasjáték változatát játszhatták, egy emelettel feljebb a múzeum filmjeit vetítették. Aki még tovább merészkedett, az a tető míves gerendaszerkezetét is megcsodálhatta.

A legbátrabbak pedig a pincében kialakított szabadulószobába jelentkezhettek. Az újranyitás sok érdeklődőt vonzott. Az est a Várparkban a Szent Iván éji máglya meggyújtásával ért véget.

– Legalább háromszor annyi ember jött, mint azt vártuk. Ez jelzi, hogy ismét működik a város, a fürdő és az éttermek mellett a Nádasdy-várat is látogatják – foglalta össze a mozgalmas napot Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója.