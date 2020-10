Kiteszik a Hali szűrét a sportkomplexumból?

Hetvenkét órát kapott a Haladás Labdarúgó Kft., hogy rendezze tartozásait a sportkomplexum felé, különben már az október 19-ei Győr elleni meccset sem játszhatják le a létesítményben – robbantotta a Haladás 1919 közösségi oldalán csütörtök este a hírt, ami futótűzként terjedt a csapat szurkolói körében.

Több mint 60 millió forinttal tartozik a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft-nek – erről már dr. Horváth Attila sportért felelős alpolgármester tájékoztatott pénteki közleményében.

Ismert, október 1-jével új ügyvezető került a sportkomplexumot üzemelő cég élére. Váratlan volt az előző ügyvezető, Jagodits Rómeó távozása – akivel a szeptemberi közgyűlés határozata alapján közös megegyezéssel bontottak szerződést. Helyette Kovács Cecíliát választották cégvezetőnek, aki alig másfél hete kezdte meg munkáját.

„A labdarúgócsapat a mai napig 0, azaz nulla forint bérleti díjat fizetett a 2020-as évben” – olvasható dr. Horváth Attila közleményében. Az alpolgármester azt is közölte, hogy 2019 szeptemberében a baloldali többségű közgyűlés 150 millió forint támogatást nyújtott a labdarúgó kft-nek. Arról a városvezető már nem írt, de a sportszervezet ezzel tulajdonképpen három évre előre felhasználta az önkormányzat sportcélú támogatását, ami addig évente 50 millió forint volt.

A költségvetésben a közgyűlés a stadion működőképességéhez és a labdarúgó-mérkőzések lebonyolítására mindössze 37,5 millió forintot hagyott jóvá. Ezt azonban eddig még nem fizette ki az önkormányzat a társaságnak. Érdeklődtünk, miért nem került az erre vonatkozó szerződés a közgyűlés elé, erre azonban dr. Horváth Attila nem válaszolt. A sajtóközleményből annyit tudtunk meg, hogy a 37,5 millió forintot az önkormányzat ki fogja majd fizetni a társaságnak.

Megkerestük Séllei Árpádot, a labdarúgó kft. ügyvezetőjét is. Hangsúlyozta, a többségi tulajdonos 2019-ben 210 millió forintot fizetett be – nem kölcsönként – a cég számlájára, hogy ezzel is segítse a működést. A veszélyhelyzet idején (2020. március 11. és június 18. között) a társaság nem használta a sportkomplexumot.

Ismert, dr. Nemény András polgármester (ÉSZ) a 25/2020. számú március 31-ei polgármesteri határozatban április 1-jétől felmentette a bérletidíj-fizetési kötelezettség alól azon önkormányzati ingatlanok bérlőit, akik „az üzlet bezárására kényszerülnek”. Ez a cégek mellett az egyéb szervezetekre is vonatkozott.

Az alpolgármester közleményét azzal zárta: elvárják a csapat többségi tulajdonosától, hogy az októberi közgyűlésre mutassa be, milyen forrásból kívánja fedezni a bérletidíj-tartozást. Ha ezt nem teszik, kénytelenek lesznek megtenni a szükséges lépéseket.

Séllei Árpád kérdésünkre azt mondta, megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a városvezetés egy tévedésektől hemzsegő sajtóközleményt tesz közzé, és így reagál egy szurkolói csoport Facebook-posztjára. Az ügyvezető hozzátette azt is, hogy a Haladás nem hagyja szó nélkül a városvezetés közleményét, és társaságuk hamarosan tételesen cáfol meg minden abban szereplő állítást. Így például azt is, hogy ennyi tartozásuk lenne.