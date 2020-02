Kitört a lottóláz: ötmilliárd a tét – Van olyan vasi, aki azóta játszik, amióta elindult a játék

Akár 270 panellakást is lehetne venni a mai nyereményből, de akit kérdeztünk, inkább világ körüli útra menne belőle, és a javát a szegényeknek adná.

Minden idők harmadik legnagyobb ötöslottó-nyereményét húzhatják ki a szombat esti sorsoláson, de nincs kizárva, hogy a nyeremény tovább halmozódik. Az összeg felfoghatatlan nagyságára jó példa, hogy a jelenlegi vasi nettó átlagkeresetet alapul véve 1916 évig kellene dolgozni ezért a pénzért, és egy fillért sem költeni belőle, ha szeretnénk egyszer egy halomban látni, vagy megfordítva, Kr. u. 104-ben, a kevésbé ismert Traianus római császár uralkodása alatt el kellett volna kezdeni a munkát, hogy mostanra összejöhessen a pénz. Hatvan négyzetméteres panellakásból pedig – még a mostani magas árak mellett is – simán lehetne venni 270-et, de Ferrariból is vagy 60-at. Állandó számok, megérzés vagy a statisztikai adatok böngészése vezethet a sikerhez? Mindenki másra esküszik. Én korábban tudományos alapokra helyezve a tippelést, mindig két szelvényt adtam fel, az egyiken a legritkábban, a másikon a leg-

gyakrabban kihúzott öt számmal. Ma már spirituálisabb síkon mozgok, ha játszom, papíron teszem, és nem a számokat, hanem az x-ek által kiadott mintázatot figyelem.

Bár ahogy telnek a hetek, és halmozódik a nyeremény, az esélyek száma nem növekszik, és talán az is mindegy, hogy az ember négy vagy öt milliárddal lesz egy csapásra gazdagabb, mégis egyre nagyobb az érdeklődés, múlt héten is több mint 5 millió szelvény fogyott, miközben egy átlagos héten ez a szám 3,3 millió szokott lenni. Mindenki nyerni akar tehát, pedig nyerni nem könnyű, az ötöslottónál 43 millió lehetséges kombináció van, és ebből alig több mint 2300 variációt lőttünk még csak el, miután a játék hatvanhárom éves történetében még soha nem húzták ki egyszerre ugyanazt az öt számot. Időnként aztán mégis nyer valaki, ráadásul minden idők legnagyobb ötöslottó-nyereményét 2003-ban egy sárvári férfi vihette el, aki csaknem 5,1 milliárd forinttal lett gazdagabb, öt éve pedig a mostaninál 50 millió forinttal nagyobb nyeremény talált gazdára.

Tiborcz Imréné, aki éppen a Rohonci úti lottózóból lépett ki pénteken délután, amikor megszólítottuk, a mostani rendkívüli nyeremény lehetősége ellenére sem változtatott szokásain, most is csak puttót és hatos lottót vett.

– Az ötös lottón a főnyereményhez kilencven számból kell eltalálni ötöt, de még a kettőt is nehéz – mondta. Kisebb összegeket igen, de komolyabb pénzt még soha nem nyert, és nemhogy ötezer-, már egymillió forinttal is nagyon boldog lenne – hangsúlyozta. Kiderült, évek óta gyűjti a szelvényeket, és az a terve, hogy majd egyszer összeadja, s kiszámolja pluszban van-e vagy mínuszban.

Kiss Imre viszont – aki bent a lottózóban éppen a feladni kívánt szelvényeit rendezgette – biztos benne, hogy mínuszban van, állítása szerint ugyanis amióta van lottó, ő játszik, és még soha nem hagyott ki egyetlen hetet sem. Hármasnál nagyobb találata még sohasem volt, ami akkor 30 ezer forintot hozott a konyhára.

– Legalább azt szeretném visszanyerni, amit eddig befizettem – mondta nevetve. Hozzátette: idős már, nagy álmai nincsenek, viszont ha egészsége engedné, befizetne egy világ körüli útra, de a nyeremény nagy részét a szegényeknek adná. Most 16 szelvényt adott fel, főleg a családi szülinapokból összeállított számokkal. Elmondta, nem mindig szokott ennyi szelvényt megjátszani, de amikor nagyobb a nyeremény, próbálkozik az ember.

– Ilyenkor nem ritka, hogy valaki húsz lottót is megjátszik – ezt már Horváth Zoltánné Erika, a Kőszegi utcai lottózó eladója mondta, aki azt is elárulta, hogy a lélektani határ a négymilliárdos nyeremény ígéretekor jön el, olyankor látványosan megugrik a forgalom. Kiderült, nemcsak az első, de az utolsó öt számot is sokan megjátsszák, úgyhogy ha egyszer tényleg kihúznák ezeket, sokfelé kellene osztani a nyereményt. Hogy most mi lesz, meglátjuk, mindenesetre adtunk fel egy szelvényt mi is. Ha a jövőben nem találkozik az újságban a BD, UT monogramokkal, akkor az valószínűleg azért van, mert nyertünk.