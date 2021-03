Kitüntetést kapott a vasi hivatal orvosszakértője

Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztése alapján Áder János köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Illés Editnek a közigazgatásban több mint két évtizeden át végzett orvosszakértői munkája elismeréseként. A díjat a járványhelyzet miatt később adják át. Dr. Illés Edittel sokrétű munkájáról beszélgettünk.

Dr. Illés Edit a Vas Megyei Kormányhivatal osztályvezetőjeként tavaly ment nyugdíjba, de megbízási szerződéssel folytatja orvosszakértői munkáját. Meglepte a díj, nem számított rá, de nagyon örült neki. Hozzáteszi: nem megszokott, hogy ezt a munkát magas állami kitüntetéssel díjazzák.

Illés Edit a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végzett 1975-ben. A diploma megszerzése után költözött Baranyából Vas megyébe, és húsz évig a szombathelyi kórház belgyógyászati osztályán gyakorolta hivatását.

1995-ben került arra a munkahelyre, ahol ma is dolgozik. Akkor Országos Orvos­szakértői Intézet volt a neve. Azóta többször átszervezték, átnevezték. Legutóbb a Vas Megyei Kormányhivatalba integrálták ezt a tevékenységet mint Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály.

– A hozzánk forduló ügyfelek kérelmére az egészségkárosodást, a munkaképesség megváltozását állapítjuk meg és soroljuk be a szakmai előírások szerint megfelelő csoportokba – magyarázza dr. Illés Edit. – Ennek alapján kapnak a hozzánk fordulók rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást. A munkánk legnagyobb százalékát a munkaképesség-változásnak a véleményezése, megítélése teszi ki. Ha úgy látjuk, hogy az ügyfél egészségkárosodása, betegségének a prognózisa olyan, hogy lényeges javulás nem várható, akkor rokkantsági ellátásra teszünk javaslatot, ha a további kezelések, a rehabilitációs tevékenység javíthat az állapotán, a munkaképességén, akkor pedig rehabilitációs ellátást kap. Ez alatt az idő alatt minden segítséget megkap ahhoz, hogy a munkaerőpiacra vissza tudjon integrálódni. Ezenkívül sok más jogcímen is vizsgálunk: rokkantsági járadék, emelt összegű családi pótlék, kiemelt ápolási díj, munkahelyi baleseti járadék a legfontosabbak, de hozzánk tartozik az ügyfelek közlekedőképességének minősítése, véleményezéssel közreműködünk a járművezetők közúti alkalmasságának megállapításában, egyes parkolókártyák igénylésében. A fogyatékossági támogatási igény esetén véleményezzük a különböző látási, hallási, értelmi mozgásszervi fogyatékosságok meglétét.

Az osztály tevékenysége Vas megye teljes területére kiterjed. Két részlegben végzik a munkát. Szombathelyen, a Sugár úton a szakértői részlegben orvosszakértők, szociális szakértő, foglalkozási szakértő, asszisztensek dolgoznak.

Ugyancsak Szombathelyen, a Kőszegi utcában van az ellátási részleg, ahol az orvosszakértői vélemény és a besorolás alapján állapítják meg a jogosultságokat és számolják ki az ellátás összegét. Itt térképezik fel azokat a munkaviszonnyal összefüggő egyéb körülményeket is, amelyek még szükségesek az egészségkárosodás megítélése mellett az ellátási jogosultsághoz.

– Volt olyan időszak, amikor a szomszédos megyék helyi, időszakos kapacitás­hiánya miatt besegítettem a Győr-Moson-Sopron és Zala megyei hasonló részlegek működtetésébe is – emlékezik vissza dr. Illés Edit. – A szakértői részlegen ténylegesen meg is vizsgáljuk az ügyfeleket – folytatja. – Most a járványhelyzet miatt mi sem vizsgálhatunk, de egyébként évtizedek óta ez úgy működik, hogy a beteg saját jogán kéri a véleményezést, megkapja az időpontot, és berendelik hozzánk vizsgálatra. Itt átnézzük az orvosi leleteit, utána részletes kikérdezés, anamnézisfelvétel és belgyógyászati vizsgálat történik.

Ezek alapján áll össze a szakértői vélemény. Amióta a koronavírus-járvány miatt korlátozó intézkedések léptek életbe, az iratokból dolgozunk. Többnyire olyan ügyfelek fordulnak hozzánk, akik valamilyen súlyosabb betegség miatt hosszabb ideje táppénzen vannak, és úgy érzik, hogy azt a munkát, amit addig végeztek, nem tudják ugyanúgy ellátni, mint korábban. Sok daganatos beteget vizsgálunk, de jelentős a pszichiátriai betegek száma, és a mozgásszervi elváltozások és a szív-érrendszeri megbetegedések is gyakoriak. Naponta 15-20 beteggel találkozunk, változatos betegségutakat, életutakat látunk mindennap. Az esetek az orvostudomány szinte minden területét érintik, ezért is roppant érdekes és sokoldalú ez a munka és a feladat is. Az orvosszakértői munkához megfelelő szakmai széleslátásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlen a folyamatos szakmai fejlődés.

Dr. Illés Edit befejezésképpen hozzáfűzi: – Az igazi örömöt az adja, ha tudunk segíteni, ha hozzá tudunk tenni a beteg pontosabb diagnózi­sához, illetve részt tudunk venni a beteg sorsának további rendezésében, és megkapja azt az ellátást, ami előse­gíti, hogy az állapotától függően a lehető legteljesebb életet tudja élni.