Kivifa, és Szombathely imázsfilmje – Ez történt szeptemberben

Összegyűjtöttük azokat a cikkeket, amelyek a legnépszerűbbek voltak olvasóink körében, szeptemberben. Lássuk!

Múltidéző sorozatunkban elérkeztünk az első őszi hónaphoz, a szeptemberhez. Az év kilencedik hónapjában is történtek balesetek Vas megyében, amire értelemszerűen kíváncsiak is voltak olvasóink. Ahogy az előző hónapokban, úgy szeptemberben is a rémhírek mellett érdekességek is foglalkoztatták az embereket.

Helyi kék hírek

Frontálisan ütközött egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi Szombathely belvárosában. A tehergépkocsival közlekedő szombathelyi lakos az Engels Frigyes utcában az Akacs Mihály utca felől a Rohonci út irányába hajtott, de az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla ellenére behajtott a Rohonci út kereszteződésébe. Itt ütközött össze a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A balesetben a személyautó sofőrje könnyű, utasa pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Szeptember elején kaptuk a hírt, hogy a Zalaegerszegről Celldömölkre tartó személyvonat elütött egy embert Jánosházán. A személy a helyszínen életét vesztette.

Helyi közélet

Szeptember elején számoltunk be arról a vasvári családról, akiknek a kertjében igazi kuriózum található. Tőke-Milos Adrienn kertjében nem az általában megszokott gyümölcsök egyike érik, hanem kivi, és erről a saját szemünkkel is megbizonyosodhattunk.

Szeptember közepén készült el igazi összefogással Szombathely imázsfilmje is. Az öt perces alkotásban a filmbeli testvérpár szemén keresztül pillanthatunk bele Szombathely történelmébe, ismerhetjük meg a város jeles helyszíneit, épületeit, tereit, és eseményeit.

