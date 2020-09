Kizárólag a száraz tűzifa a jó tűzifa

Szinte kivétel nélkül a kályhakész fát keresik a vevők, akikből azonban egyre kevesebb van. A fa szárazsága még a fajtájánál is fontosabb.

Évről évre igényesebbek a vásárlók, az első osztályú tűzifának esztétikailag is szépnek kell lennie, a jó fűtőérték már nem elég, főleg persze ez azokra igaz, akik csak a kandallót szeretnék időnként befűteni. Ők többnyire valamilyen szép kérgű fát: vörös tölgyet vagy gyertyánt választanak, mert az mutat jól. Persze a vásárlók többsége – akiknek nyolcvan százaléka visszatérő ügyfél – nem csak a nappaliját szeretné otthonosabbá tenni, ám az esztétika egyre fontosabb nekik is – mondja Holler Ferenc, akit a tűzifapiacról, trendekről kérdeztünk. Ráadásként kaptunk néhány jó tanácsot is.

Holler Ferenc 12 éve foglalkozik tűzifa-kereskedelemmel, évente nagyjából 2500 köbmétert értékesít. Két éve például a szomszédos megyékbe is át kellett menni a jó minőségű fáért, idén viszont a Vas megyei kályhák, kazánok és kandallók igazi vasi fát kapnak.

– Igyekszünk a helyi erdészetektől beszerezni a szükséges fát, nincs okunk messzebb menni érte, és nem is lenne sok értelme, hiszen a felesleges szállítási költség csak az árat növelné, márpedig a tűzifa amúgy sem olcsó. Részben ez is az oka, hogy a tűzifapiac egyre szűkül, elmúltak már azok az idők, amikor mindenki fával akart fűteni. Az új építésű házak egyikét sem tervezik fafűtésű kazánnal, népszerűbbek az alternatív energiaforrások. A keresletcsökkenés másik oka az utóbbi évek enyhe telei. Ha korábban valakinek tíz köbméter fára volt szüksége egy szezonban, mostanában elég lehet nyolc is. Sokan azt gondolják, hogy a választásnál a fa fajtája a leginkább meghatározó, pedig ennél is fontosabb, hogy a fa kellőképpen ki legyen száradva, a tökéletes égés csak így biztosítható, ezért érdemes a fát minél előbb beszerezni, a száradáshoz idő kell.

– Februárban kiszárított fát már sehol ne keressünk – hívja fel a figyelmet Holler Ferenc. – Nekünk nagyjából egy fél szezonra való száraz fánk van, mindig a legrégebbi fákat adjuk el, vagyis idén júniusban a tavaly szeptemberben feldolgozott fát árultuk, a készletek azonban végesek – teszi hozzá. A szakember szerint a legfontosabb, hogy megbízható kereskedőtől vásároljunk, akit ismerünk, vagy akit ajánlottak nekünk. Nagyobb eséllyel jutunk száraz fához, ha nagyobb céget választunk: ha nagy a készlet, van idő a száradásra is. Fontos, hogy a fa könnyen mérhető legyen. A súlyalapú elszámolás nem elterjedt, hiszen általában nincs kéznél senkinél egy hatalmas mérleg.

– Mi négy köbméteres rakterű autókkal teljesítjük a megrendeléseket, ez vált be, mivel jellemzően ennyit rendelnek alkalmanként. Ide a fát ömlesztve rakjuk, a kalodás megoldás legalább háromezer forinttal drágítaná köbméterét, márpedig az ár lényeges tényező, kivéve, ha a feldolgozásért kell fizetni – mondja a szakember. – Manapság már nem divat, hogy valaki maga vágja, hasogassa a rönköket, bár egy-egy példa mindig akad, mégis a legtöbben, hiába drágább, a kályhakész fát keresik.