Köbli Tamás atya – Hiteles jelenlét az új feladatkörökben is

Új feladattal bízta meg Köbli Tamás atyát dr. Székely János megyés püspök: augusztustól már nem az Őrségben, hanem a megyeszékhelyen folytatja papi szolgálatát, régi-új feladatkörökkel.

Köbli Tamás atya, az őriszentpéteri plébánia jelenlegi vezetője augusztus 1-jétől a szombathelyi Brenner János Oktatási Központ iskolalelkészi, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és a Brenner János Kollégium spirituálisi, az Egyetemi Lelkészség lelkészi, valamint a lelkészség templomának, a Jézus Szíve-zárdatemplomnak a lelkipásztori teendőit látja el. Ennek kapcsán beszélgettünk az atyával tanulmányairól, szolgálati helyeiről és a jövőről.

– Alapjában véve őrséginek vallom magam, ám mielőtt Őriszentpéteren lettem plébános, el is távolodtam innen. Bő hét évet töltöttem Lengyelországban, Varsóban, majd Krakkóban jártam egyetemre. Lengyel nyelvet, majd teológiát tanultam a Krakkói Pápai Teológiai Akadémia Domonkos-rendi Kollégiumában – mondta el a plébános, aki 2008-ban tért vissza Magyarországra. Először Debrecenben, a Szent László Plébánián szolgált, ezzel párhuzamosan a Szent József Gimnáziumban és Kollégiumban volt iskolalelkész és hitoktató. A cívisvárosban hat évet töltött, 2013-tól 2018 januárjáig pedig Lentiben látott el papi feladatokat. Őriszentpéterre két és fél évvel ezelőtt került, itt elsősorban plébániai teendői voltak. Korábban, 2010 és 2012 között a Semmelweis Egyetemen mentálhigiéné és szervezetfejlesztés szakra járt – így az ott megszerzett tudásával és papi szolgálatával is tudta segíteni a hozzá fordulókat.

– A teológiai és mentálhigiénés háttér egymást erősítik a szolgálatomban. Szakmai kompetenciámat, „mentálos” háttértudásomat az összes segítő kapcsolatba be tudom hozni: gyászban, elakadásban, krízisben, de talán egy egyszerűnek tűnő szerelmi csalódásban is. Házassági, gyermeknevelési problémákkal is megkeresnek – tudtuk meg. Az előtte álló feladatokról elmondta: lesznek újak is számára, bár korábban is végzett már iskolalelkészi teendőket.

– Úgy vélem, hogy érdemes pünkösdi lelkülettel, a lélekre nyitottan készülni erre. Számomra nagyon fontos a hiteles jelenlét. Azon gondolkodom, hogyan lehetne a jézusi evangéliumot úgy feltárni, bemutatni a gyerekeknek, fiataloknak, egyetemistáknak, hogy az ne egy távoli, életidegen relikviának tűnjön, hanem olyan élő, dinamikus valóságnak, amely életüknek nagyon fontos része, s amelyben az életük legfontosabb kérdéseire választ találnak: hogy miért érdemes élni, hogy miért érdemes hívő emberként élni, hogy az életüknek fontos állomásaiban, kérdéseiben támaszaik, tanítóik, bátorítóik lehessünk – emelte ki.

Köbli Tamás tehát augusztustól Szombathelyen lát el feladatokat, az Őriszentpéteri Plébániát Dóka Ferenc eddigi novai plébános vezeti.