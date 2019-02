Kodoba Florinék a bobai gyerekeket is alaposan elvarázsolták

Magyarpalatkai cigányzenekar muzsikáját élvezhették tegnap a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola bobai tagintézményének tanulói. A gyerekek egy része 2017 óta már órarendi keretben ismerkedik a néptánccal.

Az erdélyi muzsikusok az ­Agora és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttese által működtetett táncházsorozat vendégeiként érkeztek Vas megyébe. A Géfin Gyula utcai táncházak szervezői minden évben meghívnak egy erdélyi zenekart, Kodoba Florin és bandája sem volt már ismeretlen a szombathelyi táncosok számára.

Az autentikus muzsikusok a Reményik iskola két tagintézményébe is ellátogattak, hogy az apróságok is megkóstolhassák a hazai táncházmozgalom egyik legnépszerűbb zenéjét, a palatkait. Bobán mintegy százhúsz gyerek hallgatta tátott szájjal a művelődési házban a zenét és az ismertetést a századok óta vegyes lakosú Mezőségről, ahol a zenészek nem kottából, hanem apáiktól tanulnak és magyar, román, szász vagy cigány dalait egyaránt elhúzzák. Molnár Péter és Török Bianka a csárdásból is ízelítőt adott.