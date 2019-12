Kolbász és tamburaszó Horvátlövőn – Sütöttek töpörtyűt és persze disznótoros májat is

Hatodik alkalommal rendeztek a két ünnep között, szombaton közösségi disznóölést Horvátlövőn. Sokan közreműködtek abban, hogy a levágott állat minden porcikáját – a körmétől a füléig – a hagyományos módszerekkel feldolgozzák.

Az alig kétszáz fős kis faluban fontos és nem szokatlan esemény a közös disznóölés. Jól bevált a művelődési ház mögött falapokból felépített állandó rendezvénysátor. Bár kívülről semmi hivalkodó jele nincs annak, hogy egy egész napos rendezvényre érkeztünk, bent annál serényebb munka folyik, közben halk tamburamuzsika szól.

– A reggeli kis hózápor nem riasztotta el a hét órakor gyülekező férfiakat. Inkább örültek neki, mert így legalább lett egy kis téli hangulat ebben az őszies decemberben – meséli Bugnits Vilmos polgármester, miközben forró teával és frissen sült tarjával kínál. A 147 kilós disznót Jákról hozták. Hagyományos módszerrel szúrták le. Felfogták a vért is. Kell majd a véres hurkához. A gyantázás, fürösztés, perzselés után rendfára rögzítve bontották szét a megboldogult jószágot.

Tizenegy óra körül már bőven van mit kóstolgatni. Frissen sült meleg töpörtyűt, pecsenyét, hagymás sült vért. Varga István a Délvidékről, Szerbiából költözött ide, hozta magával az ottani ízeket. Büszkén mutatja a rotyogó disznótoros paprikást, amely 3-4-féle húsból készül, de jut bele köröm, bőrke, belsőség és némi krumpli is. A disznótoros máj első frissen sült példányai hamar elkelnek némi toronyi kenyér és házi uborka kíséretében. Ehhez a májat két órán át tejben áztatták. Az üstben sülő zsírt egy serény fiatalember evező méretű fakanállal keveri folyamatosan. A sparhelten a húst sütik, odébb fokhagymát aprítanak, egy másik asztalnál a kolbásztölteléket ízesítik. Közben jut idő beszélgetésre, némi élcelődésre. A friss sültekhez érkezik pogácsa, sütemény, házi pálinka és bor. Ebédre kész lesz a húsleves, és a kolbász is megsül.

– A disznóhús egy része hűtőládákba kerül. A szalonnát besózzák, három-négy hét után füstölik. Szilveszterkor körömpörkölt és kocsonya is készül, de a farsangi eseményekre, sőt a nyári falunapra is jól jön majd a tartalék – folytatja Bugnits Vilmos. – Fontosak ezek a közösségi események, hogy megmaradjanak a kapcsolatok. Volt olyan, hogy 160 embert is vendégül láttunk. Rendszeresek a zarándoklatok a környék búcsúnapjaira. Az egyik ilyen alkalommal járt nálunk Bronkó atya, egy Ausztriában élő horvát pap, aki jól játszik tamburán. Ez akkor megtetszett a helyi fiataloknak. Közbenjárására ma 13 gyerek tanul tamburázni.

Simon Attila, aki a helyi Slavuj énekkart kíséri harmonikán, megerősíti: gyönyörű volt a gyerekek karácsonyi koncertje a templomban.