Kombájn, traktor az utakon: türelem!

A nyári időszakban gyakran közlekednek az utakon kombájnok. Ezt néha nehezen viselik a sofőrök, balesetet is okozhatnak, ha megfontolatlanul előzésbe kezdenek. Ezekre a gépekre sok szabály vonatkozik, de néhány tévesen él a köztudatban.

Az aratás idején gyakran találkozhatunk kombájnokkal az utakon. Sokszor ezek torlódásokat okoznak, hiszen csak lassan tudnak haladni. Az autóvezetők emiatt gyakran idegesek, nem ritkán pedig balesethez is vezethet, ha agresszívan próbálják megelőzni a gépeket.

A köztudatban nagyon sok szabály tévesen él a mezőgazdasági gépekkel kapcsolatban. Például a közhiedelemmel ellentétben nem kell rendszám – ha földműveléshez használt eszközt vontatnak – a munkavégző képességű és az eszközhordozó vontatmányokra és útvonal-engedélyt sem kell kérniük. Járműkíséretre is csak ritkán van szükség.

Pongrácz István, a Vas Megyei Kormányhivatal közlekedési és útügyi osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a kombájnok útvonalengedély nélkül közlekedhetnek gyakorlatilag bármelyik útvonalon, ahol nincs előírva minimum sebesség. Ezek a gépek ugyanis maximum 25 kilométeres óránkénti sebességgel hajthatnak.

Ha a munkavégzés helye miatt elkerülhetetlen, akkor még úgy is felhajthatnak az utakra, ha ott számukra ezt tábla tiltja. A sofőr – mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása ötven százalékot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza. Ezen kívül semmi nem határozza meg azt sem, hogy melyik útvonalon közelítsék meg a földeket, vagy éppen a telephelyet.

Sárga villogó ugyanakkor kötelező, ha a megengedett szélességi méretnél (2,55 méter) nagyobbak a munkagépek. Ezeket a figyelmeztető jelzéseket úgy kell felszerelni, hogy minden oldalról jól láthatók legyenek. Arra is törekedniük kell, hogy minél kisebb területet foglaljanak el a burkolt úttestből, még akkor is, ha ehhez le kell húzódniuk a padkára. Legalább három méter burkolatot ugyanis szabadon kell hagyniuk.

Járműkíséretet csak akkor kell kérniük, ha a gép vezetője úgy ítéli meg, veszélyes szakaszon kell majd haladnia. Például túl kanyargós vagy túl forgalmas az út. Kötelező viszont a szakkíséret abban az esetben, ha felszerelt vágóasztallal közlekednek, ugyanis ekkor a szélességük meghaladja a 4,5 métert.

Magyarországon szervizutakat nem kötelező építeni – kivéve a gyorsforgalmi utak mellett –, így a mezőgazdasági gépek forgalma sokszor a főutakon halad. Az autósoknak ilyenkor nagyobb türelemmel és odafigyeléssel kell közlekedniük, hogy elkerüljék a baleseteket.

Mivel a kombájnoknak a hátsó kereke fordul kanyarodáskor, teljesen más a nyomvonaluk, mint a személyautóknak. A kombájn hátsó kereke ezért például jobbra kormányzáskor először az út középvonala felé fog kimozdulni, ezzel a vontatmányt is balra kormányozza el. Pongrácz István azt mondta, a sofőrök gondoljanak arra: az ő kenyerük is ezeknek a kombájnoknak köszönhetően készül majd el, így mindenkinek saját érdeke is, hogy segítse a haladásukat.