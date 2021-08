Koncertélmény a segítésért – A helyi karitász száz kórházi orvost és szakdolgozót lepett meg

A világjárvány alatt tanúsított áldozatos munkájuk elismeréseként, száz kórházi dolgozónak nyílik lehetősége részt venni a karitász augusztusi koncertjein.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász ötven-ötven koncertbelépőt ajánlott fel a Markusovszky-kórház dolgozói részére, a pandémia alatt tanúsított áldozatkész munkájuk iránti köszönetként. A koncertbelépők két püspökvári előadásra, az augusztus 24-ei Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, valamint az augusztus 25-ei Malek Andi Soulistic gospel koncertjeire szólnak. A jegyeket pénteken a kórház tanácstermében Tuczainé Régvári Marietta, a karitász vezetője és Antalovicsné Németh Ágota családsegítő adta át a kórház gazdasági igazgatójának, Csuka Lajosnénak.

Az igazgató elsőként dr. Nagy Lajos főigazgató nevében köszönte meg a felajánlást, majd elmondta, az elmúlt időszak nagyon nehéz volt a kórházi dolgozók számára, különösen azoknak, akik a betegágyak mellett álltak. Ők nemcsak testileg, de lelkileg is elfáradtak, ezért nagyon jól fog esni nekik egy kis kikapcsolódás.

Hozzátette, egyelőre úgy tűnik, a járvány nyugvópontra jutott és bíznak abban, hogy a magas átoltottság sokat segít majd. Ráadásul a harmadik oltást is egyre többen igénylik, de ahogyan fogalmazott, bármi történik is, ahogyan eddig is, ők ezután is készen állnak. A hangversenyeket a karitász szervezi, és akárcsak tavaly, az idén is a nardai gyerektábor javára gyűjtenek. Akkor másfél millió forint jött össze, amit a mostani táborban használtak fel.

A karitász igazgatója elmondta, mivel tavaszszal az alsó tagozatos gyerek kénytelen volt otthon maradni, sok szülőnek elfogyott a szabadsága, ezért az idén hatalmas volt az érdeklődés a tábor iránt, de szerencsére minden jelentkezőt be tudtak fogadni. Mivel a tábort nagyon sokat segítették önzetlenül, ezért arra gondoltak, hogy ezt a szeretetet azoknak adják tovább, akik a legnagyobb áldozatot hozták a járvány során, a kórház dolgozóinak. A jegyeket orvosok és szakdolgozók kapják majd meg.

Kiemelt képen: Tuczainé Régvári Mariettától Csuka Lajosné vette át a belépőket