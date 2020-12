Konténereket helyeztek el hét vasi határátkelőn – Bucsuban jártunk, hogy érdeklődjünk

Vas megye határ­átkelési pontjain rendőrök léptetik be az országba érkezőket, csak az jöhet, akinek erre jogosultsága van. Bucsuban jártunk, hogy a rendőri tevékenységről érdeklődjünk.

forgalommal, de a hideggel is küzdeni kell: a rendőrök szolgálatát segíti, hogy hét határátkelőhelyen – Kőszegen, Bucsuban, Bozsokon, Pornóapátiban, Rábafüzesen, Bajánsenyén és Alsószölnökön – fűthető konténert helyeztek el, hogy aki a váltások során pihenőn van, behúzódhasson egy forró teára. Bucsuban jártunk, hogyarendőri tevékenységről érdeklődjünk.

A legfontosabb szempont a világjárvány terjedésének lassítása, valamint a magyar lakosság egészségének megóvása. Amióta Magyarország a kialakult járványügyi helyzet következtében lezárta határait, a kormányrendelet szerint: „aki belép az országba, egészségügyi szűrésen eshet át, és köteles azt eltűrni” – fogalmazott Knob Ernő rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának vezetője, akinek a központi irányítás a feladata, de rendszeresen a helyszíneken is tájékozódik az ott dolgozó rendőrök munkájáról.

A bucsui határátkelőn nincs egészségügyi személyzet, de a rendőrök a beléptetésnél az alapkérdéseket felteszik – Lázas-e? Köhög-e? –, és egyúttal ellenőrzik is a testhőmérsékletet egy digitális gyorsmérővel.

Vas megyében tizenegy közúti és két vasúti határátlépési pont van, mindegyiken van lázmérő. A rendőrök feladata az is, hogy tisztázzák a belépni kívánó utazásának célját. A kormányrendelet szerint külföldi nem léphet be az országba, csak a rendeletben rögzített kivételek, méltánylás esetén, a belépés helye szerinti rendőrkapitányság előzetes engedélye alapján. Magyar állampolgár karantén elrendelése mellett léphet az ország területére. Kivétel például az ingázás, vagy ha az utazásnak üzleti célja van. A Magyarországon átutazók számára tranzitútvonalakat jelöltek ki, ilyen Vas megyében nincsen.

– Több helyen folyik most beléptetés, mint a schengeni csatlakozás előtt, addig hét volt, most tizenegy beléptetési pont van Vas megyében – tudtuk meg Knob Ernő alezredestől, aki a beléptetés jellemző problémáiról szólva elmondta: a külföldiek nem mindig tudják, hogy most Magyarországon milyen szabályok vannak érvényben, akinek nincs jogosultsága a belépésre, azt visszafordítjuk. A magyar állampolgároknál az jelenthet gondot, ha valaki nem tartja magánál például azt a munkáltatói igazolást, amely mentesíti a karantén alól. Nincs mit tenni, ha nincs nála ez az irat, tíz napra karanténba kerül az érintett, aki, ha utánaküldik a papírt, akkor kezdeményezheti a mentesítését.

A legnagyobb forgalom a határátkelőkön a reggeli munkakezdéskor és délután, a munka befejezésekor van az ingázók miatt. Ezekben az időszakokban a rendőrök emelt létszámban vannak jelen az átkelési pontokon.

Feladatuk van a zöldhatáron is. A Magyar Honvédség megerősítő támogatást nyújt: ellenőrzik a zárt határszakaszokat önállóan, de a rendőrség koordinációjával. A katonák a rendőrségtől kapják a feladatokat a mindennapokban, és a rendkívüli esetekben is. Vas megyében a határrendészeti feladatokat irányító rendőrtisztek folyamatosan egyeztetnek a járőröző katonák parancsnokaival.

A rendőrök munkáját nehezíti az egyre zordabbra forduló idő. Ahogy megtudtuk, gyakran váltják egymást, felváltva állnak kint, hogy elkerüljék a megbetegedést.

A tapasztalat szerint a kőszegi határátkelőnél még nehezebb megküzdeni a hideggel, mint Bucsuban, mert ott nyíltabb a terep, és nagyon átfújja a szél. A rendőrök szolgálatát segíti, hogy hét határátkelőn – Kőszegen, Bucsuban, Bozsokon, Pornóapátiban, Rábafüzesen, Bajánsenyén és Alsószölnökön – elektromos eszközökkel felszerelt, fűthető konténert helyeztek el, hogy aki a váltások során pihenőn van, behúzódhasson egy forró teára, ami a védőitalt jelenti télen.