Könyvmegállót hozott létre az egyik szombathelyi étterem

Az enyhítések után szépen lassan elkezdett csordogálni az élet a vendéglátóhelyeknél is. Az biztos, hogy volt idő új stratégiát kitalálni, különböző újításokat eszközölni az elmúlt közel két hónap alatt. A szombathelyi Csónakázótó partján fekvő étterem a hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a vendégeket és a város lakóit egyaránt, hogy egy könyvmegállót hoztak létre, ami már meg is nyílt. Ennek értelmében bárki megállhat olvasni, sőt haza is vihet könyvet, amennyiben tesz is egyet a helyére.