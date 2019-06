Korai őszi árpa, repce, búza: mindent összevetve jók a kilátások

Csütörtökön megkezdik a korai őszi árpa aratását, aztán jöhet a repce, utána az őszi búza. Jó termést várnak az idén a gazdák. Az eladási árak is igen kedvezőek, ha nem lesz nagy szárazság, mindenből az átlag felett takaríthatnak majd be.

– Csütörtökön kezdik el az aratást, a korai őszi árpa ugyanis már be­érett – mondja Molnár Gábor, a Hetyei Berzsenyi Kft. növénytermesztési ágazatvezetője. A jövő héten aztán a repce következhet, július közepén pedig már betakaríthatják az őszi búzát is. A kisebb növényvédelmi munkák viszont ilyenkor sem állhatnak le, például lombtrágyázzák a szóját. Tegnap például egy algakészítményt szórtak a növényre. Ennek hatására jobban bírja majd a meleget, kisebb a veszélye, hogy hőstresszt szenved. Az idén a májusi eső tényleg aranyat ért, ezért megyénkben az átlagosnál jobb termésre lehet számítani. Főleg a kalászosok és a repce hozama lehet kiemelkedő.

Azt azonban még nem lehet tudni, hogy a kukorica és a napraforgó hogyan alakul: fontos, hogy mennyire lesz száraz a nyár további része. Ezeknél a növényeknél most csúszik a virágzás, másfél, két héttel később kezdődik, mint általában. Ennek a hideg tavasz az oka. Ez viszont azt jelenti, hogy a legkritikusabb időszak pont a júliusi nagy melegre esik, nem tudni, hogy ilyen körülmények között milyen lesz a megtermékenyülés.

Minden fajtának megvan az az úgynevezett „hőösszege”, amelyre szüksége van a virágzáshoz. Ezt a mérőszámot az idei napok átlaghőmérsékletének összege határozza meg. A hideg tavasz miatt ez most még alacsony, 520 könyékén járunk. Az évnek ebben az időszakában már 600 körül van általában ez az érték.

Szárazságról most nincs szó, a talaj májusban alaposan feltöltődött csapadékkal. A kalászosokat és a repcét is ez mentette meg. De a hőségben napi 4-5 millimétert is párologhat a föld. Így például a hétvégi eső pillanatok alatt felszárad. A kukoricának ráadásul már „záródnia” kellett volna, de még látszik a talaj, a földet is eléri a napsütés, így még könnyebben távozik a víz.

A permetezéssel nem volt probléma, az időjárás nem hátráltatta a munkát.

Most a kritikus tényező a fuzárium (a csapadékkal összefüggésben), amely gombás betegség, befolyásolja a termést, a toxintartalmát is meghatározza. Kalászolástól kezdve fertőz, ha a gazda nem védekezik, komoly terméski­esést okozhat. De egy idő után a termelőnek „fel kell tennie a kezét” – fogalmaz Molnár Gábor. A permetezésnek határideje van, élelmiszer-biztonsági okokból.

Mindent összevetve jók a kilátások. Aki időben gondolkozott, a takarmánybúzát például tonnánként akár 50 ezer forintért is előjegyezhette, de az árak az aratás közeledtével csökkennek.

Már csak abban kell reménykedni, hogy elkerülje a földeket a jég.