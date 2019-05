Koraszülöttek lepték el a Kalandvárost

Korababákat és a szüleiket hívta a Kalandvárosba szombaton a Zseboroszlán Vas Megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány.

Születésüktől nagyjából 12 éves korukig kapcsolatban vannak a korababákkal, közülük azokat szerették volna megszólítani a Nagyra nőttünk rendezvénnyel, akik az életkorukból adódóan már kinőttek a hagyományosan a Herényiek Házában rendezett PICnikről, tudtuk meg a helyszínen Szita Szilviától, a Zseb oroszlán Alapítvány létrehozójától, a rendezvény egyik főszervezőjétől. A lila a koraszülöttek nemzetközi színe – a gyönyörű napsütéses délutánon lila karszalagot kaptak a gyerekek, akik mind találtak maguknak elfoglaltságot a Kalandváros játékain, a legnagyobb érdeklődés azonban mégis a csillámtetováló, a lufi bohócok és az arcfestő iránt mutatkozott. Az utóbbinál álltak sorba türelmesen Kiricsi Andrea nyolcéves ikrei, Fanni és Flóra. Kőszegről érkeztek. Anyukájuk elmesélte, várandósan abban bízott, hogy a 40. hétig kihúzzák majd a lányok a pocakban, ám mégis korábban, és mint a gyorsvonat érkeztek 1870 és 1920 grammal, 42 és 43 centiméterrel. Nem voltak tehát nagyon kicsik, mindössze két és fél hetet töltöttek a PIC-en, azóta szépen fejlődnek, az Árpád-házi iskolában a második osztályt gyűrik.

Fanni és Flóra születésekor már a PIC-en dolgozott ápolóként a perenyei Magyarics-Rozner Éva. A Kalandvárosba szombaton a férjével és három kisfi ával látogatott ki, és nagyon örült, hogy viszontlátott sok nagyra nőtt babát, akiket valamikor ő is gondozott. Éva gyeden van, várja már a munkába való visszatérést, addig is szép emlékeket őriz az osztályról. Egy ikrekkel terhes édesanyáról például, akinek a 23. héten megindult a szülése, az egyik babája életjelet mutatott, szerencsére életben is maradt, most egészséges iskolás. A bájos, copfos négy és fél éves Kopácsi-Nagy Emesével a kalózhajónál találkoztunk. A családjával érkezett kislánynak meglehetősen nehéz volt az életkezdete: sürgősségi császármetszéssel, 600 grammal jött a világra. Összesen 102 napot töltött a PIC-en, amikor 2140 grammosan már hazavihették a szülei.

Az alapítvány fizette a belépőket, a büfében jégkrémet, szendvicset, üdítőt kaptak a gyerekek. Legalább 120-an regisztráltak a meghívásra – a szervezők azt mondják, próbának is szánták a szombati alkalmat, hogy kiderüljön, akarnak-e még jönni, találkozni a családok. – Az is a célunk, hogy ne engedjük el őket túl korán, tudni akarunk róluk, szeretnénk, ha megmaradna a közösség, az együvé tartozás élménye. A legkisebbek szüleiben még elevenebben élnek a születéskor történtek, mi a PICniken és itt sem a traumatikus élményeket akarjuk felidézni, hanem arra szeretnénk emlékeztetni, hogy ezek a gyerekek különlegesek, mondta Szita Szilvia. A 2010-ben szült anyukák közül sokan szoros kapcsolatban vannak, innovatívak, tele ötletekkel, hisznek a társadalmi felelősségvállalásban és szívesen részt vesznek szakmai fórumokon – az alapítványon keresztül új ismeretségeik is alakultak az évek alatt. Sokrétű és célzott a segítségnyújtásuk: egyrészt a PIC-et, azon belül az osztályon dolgozókat, az eszközparkjuk fejlesztését támogatják. Az idén kiemelten kezelik a korai fejlesztést, a speciális eszközbázisuk növelésére és tanfolyamokra szánnak komoly összeget. Tavaly 46-an 1500 gramm alatti súllyal születtek a Markusovszky-kórházban, 18-an egy kilogramm alatt. Az időben és célzottan elkezdett korai fejlesztéssel nagyon jó eredményeket lehet náluk elérni. Az alapítvány a továbbiakban is számít – akár a személyi jövedelemadó 1 százalékok formájában – a koraszülött babát nevelő családok támogatására is, az utánuk jövő, hasonló cipőben járó sorstársaikat segíthetik.