Holnap szilveszter, ideje beszerezni az év végi menü hozzávalóit. Körbenéztünk a szombathelyi piacon, mekkora a roham és a tömeg az ünnep előtt.

Kedd délelőtt szinte mozdulni sem lehetett a vásárcsarnok felújított épületében. Hiába vagyunk a két ünnep között, amikor sokan inkább a pihenésre vagy az év végi munkára koncentrálnak, megtelt a csarnok. A legtöbben a húsboltok előtt álltak, kígyóztak a sorok egy-egy üzlet előtt. Nem hiába, a hagyomány szerint sertéshúsnak kell a tányérra kerülnie, hiszen a malac kitúrja a szerencsénket. A boltok pultjaiban is főleg sertést találtunk, szárnyast és halat alig vagy egyáltalán nem, hiszen ilyenkor azt kevesebben is veszik.

Nagy János, a piac épülete előtti üzlet eladója is elmondta, sokan jönnek hozzájuk. Véres és májas hurka, sült kolbász, tarja, sült császár és oldalas is van a kínálatban, és sokan rendelnek is tőlük az év végi ünnepre. Szinte így is szünet nélkül álltak a sorban a bódé előtt, de az eladó biztos benne, ha lehetne helyben is fogyasztani, még többen megállnának náluk.

Farkas Tiborné is már a szilveszteri menühöz vásárolt. Náluk, a hagyományokat követve, malacsült és lencsesaláta kerül az asztalra, a szárnyasokat ők is kerülik, féltik a szerencséjüket. Most csak szalonnáért és egy kis savanyúságért jött a piacra, valamint szőlőt és körtét keresett volna, de azt már nem talált.

Nemcsak a húspultok előtt, de a zöldségeseknél is nagy volt a sürgés-forgás. Horváth Emil eladó elmondta, vele együtt többen is árulnak lencsét, de azt nem nagyon viszik. Meglátása szerint az emberek már előre bevásároltak, és inkább a bolti, csomagolt termékeket választották idén. Keresik viszont a gyümölcsöt és a zöldséget, veszik a mandarint, narancsot, citromot, céklát, hagymát, de a rágcsálnivalónak is nagyszerű dió is népszerű. Horváth Emil szerint az idei slágerek közé tartozik még a kocsonya is, sokan viszik hozzá a répát, a fokhagymát és a tojást.

Csapó Erzsébet is a zöldségek között válogatott, náluk a szilveszteri ebédnél töltött káposzta kerül a tányérokra. A lencsét már beszerezték, most a húst vette meg, és a desszertnek készülő gyümölcssalátához kereste a hiányzó alapanyagokat, főleg déligyümölcsöket. Unokája, Csaba is segített a bevásárlásban és a válogatásban, mint mondták, ez ilyenkor nem egyemberes munka.