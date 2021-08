Körbenéztünk Szombathelyen, mi a helyzet a kollégiumi férőhelyekkel

Az egyre emelkedő albérletárak és az egyetemhez való közelség miatt továbbra is sokan választják a kollégiumokat. Az országos tendenciával ellentétben a vasi megyeszékhelyen nincs férőhelyhiány, várhatóan valamenynyi jelentkezőnek tudnak szállást biztosítani.

Magyarországon a kollégiumi férőhelyek száma 56,4 ezerre tehető, ezek közül 14 ezer Budapesten van, de országosan még legalább tízezerre szükség lenne – írta meg a Világgazdaság. A lap kérdésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte, az elmúlt években több mint 37 milliárd forintot költöttek a központi költségvetésből a kollégiumi infrastruktúra megújítására, kampuszfejlesztésre, a tavalyi év végéig közel ötszáz új férőhely jött létre, teljes egészében megújult nyolc kollégium, további hét helyszínen zajlik a kivitelezés.

Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke pedig arról beszélt, hogy a vidéki egyetemeken a hallgatói túljelentkezés alacsonyabb, a diákok elégedettebbek a kollégiumi szolgáltatásokkal is. A tapasztalatok szerint így van ez Szombathelyen is. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ három kollégiumában összesen 621 hallgatói férőhely van, a kétágyas szobákért átlagosan 12–15 ezer forintot kell fizetni, a saját fürdőszobával felszerelt apartmanért pedig közel 18 ezer forintot kérnek. Fejes István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Központ igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: a felsőéves és a nemzetközi hallgatók jelentkezése már lezárult, előbbiek közül 305-en, utóbbiak közül pedig 52-en nyertek felvételt. Az elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eljárása még tart, de várhatóan minden jelentkezőnek jut kollégiumi férőhely.

Szólt arról is, hogy azok a hallgatók, akik lekésték valamilyen okból a jelentkezési határidőket, augusztus utolsó hetében még várólistára jelentkezhetnek, és bejuthatnak a kollégiumba. – Az eddigi adatok alapján Szombathelyen várhatóan valamennyi ELTE-hallgatónak tudunk kollégiumi helyet biztosítani. A szobákat már takarítják, továbbá az Ady téri kollégiumban felújítják a lifteket – hangsúlyozta Fejes István. Tart még a jelentkezési időszak a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi kollégiumába is, ahol összesen 102 hallgatónak biztosítanak férőhelyet.

Rajczi Rudolf, a PTE EHÖK elnökhelyettesének tájékoztatása szerint ezek mintegy egyharmada az elsőéveseké lesz. A kollégium előnye, hogy az egyetem épületében található, az állami ösztöndíjasoknak valamivel több mint kilenc, a többieknek pedig 12 ezer forintot kell fizetniük havonta. Hagyományosan magas azonban a túljelentkezés a Hollán Ernő utcai II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégiumba. Az előző évekhez hasonlóan idén is kétlépcsős rendszerben választják ki a lakókat.

Gaspari Gábor szakkollégiumi igazgató érdeklődésünkre közölte: először egy esszétémát kell kidolgozn iuk írásban a jelentkezőknek, akiktől kérnek továbbá motivációs levelet, egyházi ajánlást és önéletrajzot is. A felvételi bizottság az arra érdemeseket hívja be a szóbeli fordulóra. A pályázatokat augusztus 15-éig lehet beadni, a tanév pedig augusztus 23án megkezdődik a hallgatók beköltözésével és keresztény táborával. Gaspari Gábor elmondta azt is: jelenleg 45 egyetemistát tudnak fogadni, közöttük 8–10 elsőéves hallgató lesz.

Folyamatosan rendben tartják az épületet, ezúttal a B lépcsőház lakásait festették ki, de a tanév során tervezik a mosógépek cseréjét is. A családias hangulatú apartmanlakások között egy- és többszobás is található, amelyek az állami ösztöndíjas hallgatóknak 19 500, a többieknek 27 ezer forintba kerülnek. Még ez az ár is azonban jóval kedvezőbb ahhoz képest, hogy egy kétszobás lakást általában 80–100 ezer forintért adnak ki a vasi megyeszékhelyen.

Kiemelt képen: Gaspari Gábor szakkollégiumi igazgató: hagyományosan nagy a túljelentkezés a katolikus kollégiumba