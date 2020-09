Korlátozhatják a városi kifizetéseket Szombathelyen

A költségvetés módosítása, személyi változások és intézményi beszámolók is napirendre kerülnek a közgyűlés mai ülésén.

Ezeknél a tételeknél a kifizetés az iparűzésiadó-bevételek „megérkezésétől” függ, azokról mindig a közgyűlés határozna. Ha megszavazzák, az érintett területek között többre egyelőre nem juthat önkormányzati forrás. Így a Markusovszky kórház, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület, a határon túli magyar egyesületek támogatása és a buszvárók kialakítása is kérdésessé válhat az idei évre.

Ha a táblázatot jóváhagyják, és a bevételek nem úgy alakulnak, ahogy várják, akkor az Éljen Szombathely Egyesület nagyot lép hátra több tavalyi kampányígérete megvalósításában. Így jelentősen csökken az utak, járdák, hidak, kerékpárutak, parkolók fejlesztésére, a közvilágítási építési és felújítási programra, valamint a játszótérépítésre szánt keret. Utóbbira több mint 2 milliárd forintot terveztek, ennek kifizetését 1 milliárd 400 millió forintban korlátoznák. Az önkormányzati bérlakások felújítására szánt keretnél is várható a korlátozás, és a 82 millió forintból tervezett 1000 fa program megvalósítására is egyelőre csak 3 millió forint használható fel – amennyiben a közgyűlés jóváhagyja. A korlátozás érinti a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők és a bizottsági tagok juttatásait is: számukra ez maximum 7 millió forint „megszorítást” jelenthet. Mint ahogy az önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 10 milió forintos keretéből is „csak” 5 millió forintot nem lehetne elkölteni.

A költségvetés módosításából kiolvasható még, hogy év közben ismét emelkedett a városháza dolgozói létszáma. Korábban írtunk már arról, hogy 2019 júniusában dr. Puskás Tivadar polgármestersége idején 230,5 fő volt a hivatali létszám. A mostani létszámadatok szerint már 296-an dolgozhatnak a hivatalban.

Megnéztük a költségvetés ágazati elosztásait is. Jól látszik – ha közgyűlés azt megszavazza –, a sportágazatra szánt kiadások meghaladják a 900 millió forintot, a kulturális ágazatra több mint 3 milliárd forintot, az egészségügyire 1 milliárd 450 millió forintot, a szociálisra 1 milliárd 895 millió forintot, míg a kommunális és városüzemeltetési feladatok ellátására 1 milliárd 347 millió forintot fordítanak.

Személyi döntéseket is hoznak a mai ülésen. Kérdésünkre Jagodits Rómeó, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. ügyvezetője nem kívánta kommentálni azt a sajtóértesülést, hogy távozik a cég éléről. Úgy nyilatkozott: érdemes lesz követni a közgyűlést.