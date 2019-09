Körmend érdekében szükség van együttműködésre

A választóknak arról kell dönteni, hogy a következő fél évtizedben kik lesznek azok az alkalmas személyek, akik vezetik a városokat, falvakat szerte az országban – ezt hangsúlyozta Kocsis Máté hétfőn a Batthyány Örökségközpontban tartott lakossági fórumon.

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, október 13-án sorsdöntő választás előtt áll hazánk. Körmenden is azt kell eldönteni, hogy az alkalmas, bevált és ismert, sikeres polgármester mellett teszik le a választók a voksukat vagy pedig más mellett – hívta fel a jelenlévők figyelmét.

Dr. Kocsis Máté Körmendet fejlődő városként és stabil politikai rendszerrel jellemezte. – Azt gondolom, hogy a helyi közösségeknek az élete a mindennapok szempontjából, így a településvezetők személyét is ideértve sokkal meghatározóbb, mint egyes országos vagy európai ügyek. Azok is fontosak, de azokról már hoztak döntéseket a magyarok. Most a 2018–2019-es választási években, mondhatni utolsóként ebben a választási hajrában dönteni kell a települések vezetőjéről is. Nem szabad senkinek félvállról venni ezt, el kell menni szavazni, le kell adni a voksokat – hangsúlyozta a Fidesz parlamenti frakció vezetője.

Dr. Kocsis Máté hozzátette: a jelenlegi polgármester ugyan toronymagasan esélyese a választási küzdelemnek, de ezt az esélyt győzelemre is kell váltani. Ehhez mindenkinek, aki jó irányba tartónak gondolja a várost, el kell mennie szavazni és október 13-án el kell döntenie a választásokat arra a következő öt évre, amikor igenis komoly lehetőség előtt áll a város. Dr. Kocsis Máté felhívta a fi gyelmet arra is, hogy Bebes István az elmúlt években bizonyította már rátermettségét és fontosnak tartja, hogy a következő időszakban, amikor a kormány a megállapodást újra szeretné kötni a településekkel, olyan polgármestere lenne Körmendnek, aki képes együttműködni a kormánnyal és képes megtalálni a közös hangot a város és a térség érdekében.

A rendezvényen részt vett V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is.

A lakossági fórumon elhangzott az is, hogy a polgármesterek és a kormány között megerősített együttműködésre van szükség. Bebes István polgármester házigazdaként elmondta: szövetségben szeretnének dolgozni a helyiekkel, a kormánnyal és a korábbi időszakban elért eredményekre szeretnének építeni és folytatnák a megkezdett munkát.