Körmenden mentették meg egy idős férfi életét

A férfi Körmend egyik vendéglátóhelyén lett rosszul.

Gyorsan a helyszínre érkezett a körmendi mentőgépkocsi, majd a szentgotthárdi esetkocsi is, akik azonnal elkelzdték a bajba jutott férfi újraélesztését. A közben megérkező sármelléki mentőhelikopter is bekapcsolódott az ellátásba, a közös munka eredményre vezetett, a beteg keringése visszatért, állapotát sikerült stabilizálni, végül mentőkocsival szállították a győri kórházba – a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Facebook-oldalán számoltak be az esetről.