Körmendi kórházi működés – A régi épületeket is felújítanák

Volt idő, amikor a puszta léte is veszélyben volt, de szorosan együttműködve a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal Körmend mindent megtett annak érdekében, hogy ma is egészségügyi intézményként funkcionáljon a kórház, és az ellátás színvonala minél magasabb legyen.

Ezt hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere hétfőn a helyi rendelőintézetben. Emlékeztetett arra is, hogy 1,8 milliárdból megújult a körmendi kórház, és korszerűsítették az eszközparkot.

– Az integráció azért volt, hogy a körmendi kórház fennmaradjon, és a betegségek igényeinek megfelelően a legjobb ellátást biztosítsuk – ezt már prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky kórház igazgatója mondta. Összegezte: továbbra is megtartják a sebészeti és a krónikus belgyógyászati ágyakat, de bővítenék az egynapos sebészeti ellátásokat is. Kiemelte: a terhesgondozás, a kisebb műtétek, a nőgyógyászati szakrendelés most is működik, és mindez a jövőben is így lesz. Ezért szereztek be két új ultrahangot is.

Elhangzott: a régi épületeket felújítanák, és a jövőben azokat is az egészségügy szolgálatába állítják. Ugyancsak szó volt a helyiségek klimatizálásáról. Dr. Nádasi Géza orvosigazgató-helyettes elmond­ta: jelenleg a 21. századnak meg­felelő, légkondicionált mű­tők vannak, és átmenetileg minden kórteremben ventilátorokat is beszereztek. Az intergrálódásról szólva hoz­zátette: – Nálunk a beteg az első, nem ragaszkodhatunk ahhoz, hogy helyben történjen a kezelés, ha azzal a betegek gyógyulási esélyeit kockáztatjuk.

Dr. Hadnagy Ádám, a körzet képviselője az első emeleten a szakrendelők várójában a klíma beszerelését sürgeti, valamint ígéretet tett az épület előtti parkolók megújítására.