Körmendi óvónők új szerepben – Fertőtlenítettek, és online küldtek feladatokat a kicsiknek

A koronavírus miatt bezártak az óvodák és a bölcsődék Körmenden még március közepén, csak egy helyen biztosítottak ügyeletet a városban. A lehetőséggel nem sokan éltek, a szülők többsége otthon tartotta a kicsiket, ennek ellenére a munka nem állt le.

– Az első héten fertőtlenítést, takarítást, a játékok lemosását végezte valamennyi dolgozónk – tájékoztatta lapunkat Vadász Mária, a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde és a hozzá tartozó tagintézmények vezetője.

Elmondta: – Március 23-ától az általános és középiskolai tanárokhoz hasonlóan az óvodapedagógusok is home office-ban, a technikai lehetőségeket kihasználva ötleteket, javaslatokat küldtek a szülőknek a heti tervezéseikhez kapcsolódóan. Az intézményvezető hozzátette: a szülők többsége várta a küldött feladatokat, és vissza is jeleztek például az elkészített barkácsolással, vagy felvették videóra, hogy a gyermekük megtanulta a verseket, énekeket.

Az óvodapedagógusok mellett a dajkáknak és a pedagógiai asszisztenseknek is jutott feladat. Őket a Körmendi Szociális Szolgáltató Kossuth Lajos Utcai Öregek Otthonába rendelték ki fertőtleníteni, szájmaszkokat szabni. Ez a mai napig így van. A bölcsődei és óvodai dajkák, óvodatitkárok takarítási feladatokat láttak el a városgondnokságnál három hétig. Volt olyan dolgozó is, akinek nem volt konkrét feladata, őt szabadságra küldték, és bár szabadság alatt nincs munkavégzés, az óvodapedagógusok akkor is küldték a szülőknek a zárt csoportjukban a feladatokat, mert azt mondták, várják a gyerekek és örülnek neki.

A körmendi önkormányzat április 20-ával úgy határozott, hogy kinyitnak az óvodák és a bölcsőde is, ekkor valamelyest megemelkedett a gyermeklétszám, de óvodánként most sincs átlagban tíz gyermeknél több az intézményekben.

Azóta az óvónők egy része a gyermekek nevelését, oktatását látja el, többen azt vállalták, hogy szájmaszkokat varrnak, mások pedig a szájmaszkok kiosztásában segédkeznek a városban – zárta szavait az intézményvezető.