Koronavírus: A legfontosabb hétfői hírek Vas megyéből

Sebastian Kurz, osztrák kancellár bejelentette azokat az intézkedéseket, amiket a közeljövőben terveznek bevezetni Ausztriában. Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere is újdonságokról számolt be. Az Operatív Törzs pedig a Vas Népe egyik kérdésére válaszolt. Mozgalmas nap volt a hétfői:

Koronavírus: Újabb bejelentések a szombathelyi polgármestertől

Megérkezett 500 darab, a koronavírus kimutatására szolgáló gyorsteszt, amit az önkormányzat rendelt, ezekből már hétfőn kaptak a szombathelyi egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok, valamint a szociális ellátásban dolgozók a védekezést Segítő Tanács megbeszélésén. Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere új intézkedéseket hozott, melyekről ITT számolunk be.

Kancellári bejelentés – Módosultak a korlátozások Ausztriában

Sebastian Kurz, osztrák kancellár a hétfőn délelőtt tartott sajtótájékoztatóján számolt be az új rendeletekről. A kancellár kifejtette: a tervek szerint nyolc nap múlva, április 14-étől ismét kinyitnak a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok; szájmaszkot azonban továbbra is viselni kell, és csak meghatározott számú vásárló tartózkodhat azonos időpontban egy üzlethelyiségben. És hogy milyen további intézkedéseket terveznek a szomszédos országban? Erre a kérdésre a választ ITT találja.

Passzív immunizálással segíthetnek a súlyos állapotú fertőzötteken? – Az Operatív Törzs válaszolt a Vas Népe kérdésére

Múlt héten több sajtóorgánum is foglalkozott azzal, hogy a New York-i vérellátó központban megkezdték a felgyógyult COVID 19-betegek vérplazmájának gyűjtését, hogy az úgynevezett passzív immunizálással próbáljanak segíteni a súlyos állapotban lévő fertőzötteken. Valóban hatásos ez a gyógymód? Elképzelhető, hogy Magyarországon is gyógyítják majd így a betegeket? Ha igen, történtek-e már előkészületek ezzel kapcsolatban? – kérdezte lapunk. Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos válaszát ITT találja.

Készpénzfelajánlásokat és egy mosó-szárítógépet is kapott a büki mentőállomás

Munkába állították már a mosó-szárítógépet, amelyet a büki mentőállomás kapott. Nagy segítség ez a mostani helyzetben, a munkaruhát, ezzel a fertőzésveszélyt nem kell hazavinniük a mentőknek. Egy csepregi magánszemély felajánlása volt a gép, hiszen nemcsak az önkormányzat segít, hanem a lakosság és büki vállalkozók is.

A körmendi orvosoknak még hétfőn eljuttatták az új maszkokat

Bebes István, Körmend polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint hétfőn délelőtt átadták és még ezen a napon ki is szállítják a körmendi orvosok részére szánt maszkokat és speciális szűrőket.

Legfrissebb hírek a határ mellől – már 228 fertőzött Burgenlandban

A tartományi koronavírus-koordinációs stáb tájékoztatása szerint jelenleg 850 személy áll hatósági karantén alatt. 12 beteget a felsőpulyai járványkórházban elkülönítve ápolnak, 6 közülük intenzív ellátásra szorul. Burgenlandban már 47-en meggyógyultak, 3 személy viszont elhunyt. Részletek ITT.