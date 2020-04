Koronavírus: A legfontosabb pénteki hírek Vas megyéből

Talán még soha nem láttuk Szombathely belvárosát ilyen üresen egy tavaszias napon. (Videó)

202 igazolt koronavírus-fertőzés Burgenlandban – Ez az aktuális helyzet a határ mellett

202 igazolt koronavírusos esetet tartott számon Burgenlandban az Egészségügyi Minisztérium. Burgenlandban egyébként már 21-en meggyógyultak a vírusfertőzésből.

Jelenleg 812 személy áll hatósági karantén alatt. Elkülönítve 13 beteget ápolnak a felsőpulyai járványkórházban. Közülük 3 ember intenzív ellátásra szorul. 227-en az intenzív osztályon tartózkodnak, 3 személy hunyt el.

Segítenek azoknak a szombathelyieknek, akik munkanélkülivé váltak a koronavírus miatt – péntektől igényelhető a kérelem

Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere a város hivatalos közösségi oldalán jelentette be csütörtökön, hogy az önkormányzat segít azoknak a szombathelyieknek, akik a koronavírus miatt elvesztették állásukat.

Pénteken újabb bejegyzést tettek közzé Szombathely hivatalos közösségi oldalán, amelyből az is kiderül, hogy már április harmadikától, azaz péntektől lehet igényelni kérelmet a Szociális és Intézményi Irodától.

Tízezer maszk a kőszegieknek

Csütörtök délután kezdődött az önkormányzat által varratott szájmaszkok kihordása. Háztartásonként egy-egy csomag érkezik a kőszegiekhez.

Két darab varrott textilmaszkot és egy rövid tájékoztatót juttatnak el minden kőszegi háztartásba, tudtuk meg Básthy Béla polgármestertől, aki elmondta még: két Vas megyei varrodában – a szombathelyi Styl Ruhagyárban és egy lukácsházi varrodában – készült el az önkormányzat által rendelt, a lakosságnak szánt 2×5000 védőeszköz.

Sárvár polgármestere videóban foglalta össze a hét intézkedéseit

Az elmúlt héten több településen is fontosabb intézkedéseket vezettek be a lakosság egészségének érdekében, így történt Sárváron is.

Kondora István polgármester röviden összegezte az elmúlt héten bevezetett intézkedéseket és fontosabb tudnivalókat a város lakói számára.

Sárvár segít neked! – Önkéntes alapon segítenek a rászorulóknak

A Sárvár segít neked! egy viszonylag új szerveződés a közösségi portálon.

A csoport 2020 március közepén jött létre, az alapítója a koronavírus miatt elveszítette a munkáját, de úgy gondolta, másoknak talán nagyobb szüksége van segítségre a járvány miatt kialakult helyzetben.

Rövid idő alatt megtöbbszöröződött a csoport tagjainak száma, sokan ajánlottak fel különböző tárgyakat, maszkokat és élelmet.

WHO: az európai halálos áldozatok 95 százaléka hatvan év feletti

Hans Kluge szerint az emberek milliárdjait karanténba kényszerítő és a világgazdaságot megrengető vírus okozta súlyos megbetegedésnek nem az életkor az egyetlen kockázata.

Ilyen Szombathely a kijárási korlátozás alatt (videó)

Lementünk és megnéztük, milyen Szombathely az intézkedések bevezetése után. Lássuk!

A kőszegi polgármester arra kéri a lakosokat, hogy a szabadidős testmozgást csoportosulás nélkül végezzék

Mivel érvényben van a kijárási korlátozás, a lakossági jelzések alapján fokozott jelenlétet és odafigyelést kért a kőszegi rendőrkapitányságtól a hétvégére a népszerű Kőszeg környéki kirándulóhelyeken.

